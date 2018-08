MarketAxess: Das macht sprachlos!

MarketAxess weist zum 14.08.2018 einen Kurs von 186,44 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Diversifizierte Finanzwerte" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir MarketAxess auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,9 Prozent liegt MarketAxess 4,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Technology Services" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,91. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Die Aktie von MarketAxess gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 42,1 insgesamt 2 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Technology Services", der 41,27 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen MarketAxess. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.