Markerspezialisit edding startet disruptive, digitale Alternative zu QR Code (FOTO)

Ahrensburg (ots) -Seit über 55 Jahren ist edding der Experte für Markierungen. ImZuge der Digitalisierung hat das Unternehmen Möglichkeiten entdeckt,seine Stärken aus dem Markergeschäft auf andere Industrien undApplikationen zu übertragen und macht aus der Digitalisierungs-Gefahrfür die Branche eine Chance: Mit eigenen innovativen digitalenTechnologien. Allen voran der edding Code, der mit leitfähiger TintePapier und Display verbindet und ganz neue Möglichkeiten fürSicherheit und Echtheit von Dokumenten und Produkten bietet.Papier wird digital - der edding Code macht's möglichBeim edding Code handelt es sich um eine komplett neueTechnologie, die von dem Start-Up Prismade Labs in Chemnitzentwickelt wurde, das seit Mai 2018 zu 50 Prozent zum edding-Konzerngehört. Zum Einsatz kommt leitfähige Tinte, die als digital lesbarer,aber optisch unsichtbarer Code auf Papier, Verpackungen oder Labelngedruckt wird. Der edding Code bietet neue Lösungen zur Verifizierungder Echtheit von Markenprodukten, zur Dokumentensicherheit, fürinteraktive Verpackungen oder für Marketing- undPromotionaktivitäten. Mit Hilfe eines Smartphones bzw. kapazitivenDisplays kann der Code ausgelesen und die Echtheit eines Dokumentsoder Markenartikels verifiziert werden. Ein bedeutendes weiteresAnwendungsfeld stellen interaktive Verpackungen dar, denn durch denCode können beliebige Informationen aktiviert werden, die eineInteraktion zwischen Hersteller und Verbraucher ermöglichen.edding Compact Printer - innovative Lösung für industrielleMarkierungIn vielen Industrien müssen in ProduktionsprozessenMindesthaltbarkeitsdaten, QR-Codes oder Seriennummern auf fertigeProdukte und Verpackungen gedruckt werden. Neue Gesetzgebungen oderder Bedarf an Nachverfolgbarkeit der Produkte lässt den Markt stetigwachsen. Diesen Trend hat edding erkannt und arbeitet auf diesemGebiet mit der Firma Elried Markierungssysteme GmbH zusammen, einemlangjährigen Spezialisten der maschinellen Kennzeichnung. Gemeinsamhaben sie leistungsfähige Drucker entwickelt, die insbesondere in derPharmazie, der Lebensmittelindustrie, sowie in der Logistik zumEinsatz kommen. Made-in-Germany, ein kompaktes Design, einfacheBedienung, sowie für diese Produktklasse noch nie dageweseneKonnektivitäts-Features machen diese Drucker ideal für dieAnforderungen der Industrie 4.0. "Mit Elried haben wir den idealenPartner für die Entwicklung dieser spannenden Produktkategoriegefunden, der die hohen Qualitätsansprüche der Marke edding zu 100%teilt. Gemeinsam werden wir für eine kleine Revolution in diesemtraditionellen Markt sorgen", ist Hannes Behacker der ManagingDirector der edding Tech Solutions überzeugt.Konsequente Weiterentwicklung der Marke macht edding zuminnovativsten Mittelständler 2018edding, das ist intensive Farbe, die für Langlebigkeit und hoheQualität steht auf Oberflächen gebracht. Mit Permanentmarkern istedding groß geworden, heute jedoch weit mehr als nur der "dickeschwarze Marker". In den vergangenen Jahren hat edding seineAnwendungsfelder konsequent und erfolgreich weiterentwickelt: vonDruckerpatronen und Tonern im Jahr 2011 über Kreativsprays 2013 bishin zum Launch von Nagellacken 2015. Bei allen Entwicklungen standneben dem spezifischen Kundennutzen der Fit zur Marke im Vordergrund.Die neuen Produkte zeichnen sich durch ihr unverkennbaresedding-Design und die bewährte edding-Qualität aus: LangeHaltbarkeit, hohe Deckkraft und Robustheit. Für diesenunternehmerischen Mut hat die Wirtschaftswoche das in zweiterGeneration familiengeführte Unternehmen als der innovativsteMittelständler des Jahres 2018 ausgezeichnet.Eigenes Start-Up gegründet: edding Tech SolutionsUm die Entwicklung und Forschung sowie den internationalenVertrieb von edding Code und edding Compact Printer zubeschleunigen, wurde ein eigenes Start-Up gegründet - die edding TechSolutions GmbH, eine Tochtergesellschaft der edding InternationalGmbH mit Sitz in München. "Mit der edding Tech Solutions und ihrenInnovationen werden wir ganz neue Geschäftsfelder und Kundengruppenerschließen und gleichzeitig unsere Marke vor dem Hintergrund derDigitalisierung stärken", erläutert Thorsten Streppelhoff, alsVertriebsvorstand der edding AG verantwortlich für den Aufbau derneuen Geschäftsfelder.Pressekontakt:Christiane Gieschen, edding International GmbHBookkoppel 7, 22926 AhrensburgTelefon: 04102/808 282, Fax: 04102/808 169E-Mail: cgieschen@edding.de_____________________________edding Tech Solutions GmbHDeniz Celik, Telefon: 0174 6893143Luise-Ullrich-Str. 20, 80636 MünchenE-Mail: dcelik@edding.comOriginal-Content von: edding International GmbH, übermittelt durch news aktuell