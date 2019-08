Markenkampagne #leistungleben: Deutsche Sporthilfe wirbt mit geförderten Athleten und neuem Missionfilm

Frankfurt am Main (ots) - "Jeder Athlet ist anders, aber alleverbindet eine Haltung" - das ist die zentrale Botschaft des neuenMissionfilms der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Der Film ist Teil derim Juli gestarteten Markenkampagne #leistungleben, mit der dieSporthilfe auf den Alltag und die Einstellungen der von ihrunterstützten Athleten aufmerksam machen möchte. Zudem soll dieKampagne auch die Rolle der Stiftung für die Athletenförderungverdeutlichen.Der Film kommt in den Social-Media-Kanälen der Sporthilfe zumEinsatz und wird über die Kanäle von Verbänden, Vereinen und die rund4000 Sporthilfe-geförderten Athleten transportiert. Er ergänzt diemehr als 25 ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Motive, auf denen unteranderem Basketball-Legende Dirk Nowitzki, VielseitigkeitsreiterinIngrid Klimke, Tischtennis-Star Timo Boll und Speerwurf-OlympiasiegerThomas Röhler zu sehen sind.Alle Motive finden sich auf der Kampagnenwebsite:www.sporthilfe.de/leistungleben. Dort veröffentlicht die Sporthilfefortlaufend auch die Geschichten, die hinter den Motiven und dengeförderten Athleten stehen. Die Verwendung von Motiv und Text isthonorarfrei möglich.Die Doppeldeutigkeit des Kampagnenmottos #leistungleben ist dabeiTeil der Idee: Athleten leben "für die Leistung" bzw. verkörpernLeistung, müssen andererseits aber auch jeden Tag Leistungssport undAusbildung, Studium oder Beruf in Einklang bringen.Im Zuge der neuen Markenkampagne hat die Sporthilfe auch ihr Logomodernisiert. Die bewährte Pyramide bleibt erhalten, erscheint aberin neuer Optik. Auch die Wortmarke hat eine Aktualisierung erfahren.Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von der BerlinerAgentur THE BRAND ORCHESTRA. Den Missionfilm produzierte MUTTER &VATER Productions in Berlin.Link zum Markenfilm: https://youtu.be/1oXpZlYqY_wPressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFabian MüllerOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 514Fax: 069/67803 - 599E-Mail: fabian.mueller@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell