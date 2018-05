Markenberatung Prophet entwickelt Re-Branding für Formel E

Berlin (ots) - Zehn Teams, 20 Fahrer und spektakuläre Rennenmitten im Herzen der Metropolen - die ABB FIA Formula-E Championshipist die weltweit erste rein elektrische Rennserie im Motorsport undfindet gerade bei jungen Menschen immer mehr Anklang. Um in derriesigen Sport- und Entertainment-Welt die Fangemeinde zu erweiternund noch interessanter für die am Thema Elektromobilität forschendenKonzerne zu werden, hat Formel E CEO Alejandro Agag die globaleMarken- und Strategieberatung Prophet beauftragt, eine neueinhaltliche Positionierung und visuelle Identität für die Rennseriezu entwickeln."Die richtige Strategie und damit der Schlüssel zum Erfolg war es,nicht mehr direkt mit der Formel 1 zu konkurrieren, sondern einkomplett neues Markenerlebnis rund um das Thema elektrischeStraßenrennen zu entwickeln", beschreibt Bernhard Schaar, AssociatePartner bei Prophet, die inhaltliche Lösung der Aufgabe. Geradevermeintliche Defizite wie die geringere Geschwindigkeit der Bolidenund der fehlende Lärm röhrender Motoren geben der Formel E einAlleinstellungsmerkmal und eine besondere Note, meint Schaar: "DieRennen können mitten in den Metropolen der Welt stattfinden,emotionalisieren durch ihre Nähe zu den Zuschauern und locken dasPublikum mit Innovation und digitaler Interaktivität an.""Die Erkenntnisse, die wir zusammen mit Prophet gewonnen haben,waren für uns von unschätzbarem Wert, um die Formel E bei denMenschen dauerhaft relevant zu machen", sagt Ben Padley,Marketingchef der Formel E. Die neue Identität ermögliche es damit,die nächste Generation der Motorsportfans zu gewinnen und zubegeistern.Lesen Sie unseren Artikel "Markenerlebnis elektrischesStraßenrennen - Weshalb die Formel E an Relevanz gewinnt" hier:http://ots.de/D0s4CpDer Berlin E-Prix findet am 19. Mai auf dem Gelände FlughafenTempelhof statt.Über Prophet (www.prophet.com)Prophet wurde 1992 in San Francisco gegründet und ist heute dasgrößte unabhängige Beratungsunternehmen für Wachstumsthemen imBereich Marke und Marketing in der digitalen Welt. Kunden wie AEG,BASF, Deutsche Bank, SwissRe und UBS verlassen sich auf unseren Ratund sehen in uns einen langfristigen strategischen Partner. We helpour clients to find better ways to grow!Pressekontakt:Johanna PochhammerMarketing ManagerMobile +49 160 90776303Mail: jpochhammer@prophet.comProphet Germany GmbHOranienburger Straße 6610117 BerlinDeutschlandOriginal-Content von: Prophet, übermittelt durch news aktuell