Düsseldorf (ots) -Der europäische Online-Marktplatz für DIY, Garden & Interior ManoMano wurde für sein digitales Markenerlebnis mit einem German Brand Award 2022 geehrt. Die Jury kürte den Markenauftritt mit der Auszeichnung "Winner" in der Kategorie "Excellent Brands - Tools & Gardening", wobei sich die Marke gegen eine Vielzahl anderer Unternehmen innerhalb der Branche durchsetzen konnte. Die deutschsprachige Kommunikationsstrategie wurde gemeinsam mit der führenden Lifestyle-Agentur Styleheads aus Berlin entwickelt und umgesetzt.Der Online-Marktplatz ManoMano überzeugt in einem eng umkämpften Wettbewerbsumfeld durch sein einzigartiges Vertikal mit handselektierten Verkäufern, seinem hervorragenden Lieferservice basierend auf dem eigenen Logistikzentrum ManoFullfillment sowie mit dem innovativen Beratungsangebot "Manodvisors" und zugehörigem Inspirations-Blog, so die Jury. Das Unternehmen arbeitet seit vielen Jahren mit großer Produktauswahl zu besten Preisen, konsequenter Kundenorientierung und ungewöhnlichen Kommunikationsstrategien am Umsatzerfolg seiner Handelspartner in Deutschland sowie dem europäischen Ausland.German Brand Award ist Bestätigung für Markenauftritt von ManoMano"Der German Brand Award ist eine Bestätigung, für unseren deutschsprachigen Auftritt die richtige Marken- und Kommunikationsstrategie gewählt zu haben", sagt Quentin Feugere, German Country Manager von ManoMano. " Die Auszeichnung beweist unserer Rolle als Pioniere in einem dynamischen Marktumfeld und die Qualität unserer Markenkommunikation."Die Expertenjury des German Brand Award 2022 beeindruckte die stringente Markenführung, der der Mut zur Innovation sowie die passgenaue Ausrichtung auf die Zielgruppe der Marke ManoMano. Mit seinen humorvollen Kampagnen und dem Jingle mit hohem Wiedererkennungswert hat ManoMano eine eigenständige Identität entwickelt und mit seiner konzertierten Markenstrategie DIY zum digitalen Erlebnis gemacht."ManoMano ist der Spagat gelungen, seine Kund*innen für die Marke zu begeistern, für DIY zu inspirieren und gleichzeitig umfangreich zu informieren," erklärt dazu ergänzend Kommunikationsdirektorin Ephgenia Reschetnikow als Verantwortliche der Agentur Styleheads.Der German Brand AwardDer German Brand Award würdigt jährlich einzigartige Marken und Markenmacher für die Konsequenz und Professionalität ihrer Arbeit. Inzwischen zum siebten Mal ehren der Rat für Formgebung und das German Brand Institute nachhaltige Kampagnen und Marketingprojekte im deutschsprachigen Raum. Der Rat wurde vor über 60 Jahren auf Antrag des Bundestages gegründet und repräsentiert heute das internationale Design- und Markengeschehen in Deutschland. Er unterstützt die Wirtschaft in Design- und Markenfragen. Erklärtes Ziel dabei ist, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu stärken, indem wegweisende Marken und Markenmacher entdeckt und ausgezeichnet werden. Im letzten Jahr gab es beim German Brand Award insgesamt 1.134 Einreichungen aus 17 Ländern. 26 Projekte und Marken wurden als "Excellent Brands" mit Gold in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet, 33 bei "Excellence in Brand Strategy and Creation".Über ManoManoDas Zuhause mit den eigenen Händen noch schöner machen - die 2013 von den Franzosen Philippe de Chanville und Christian Raisson gegründete Plattform ManoMano (www.manomano.de) ermöglicht genau das. Der Online-Marktplatz mit der größten Produktauswahl im Bereich DIY, Garten und Inneneinrichtung bietet alles, was das Heimwerker-Herz höher schlagen lässt - gekrönt von wertvollen DIY-Anleitungen und Inspiration. Das ManoMano-Sortiment umfasst über zehn Millionen Produkte, die von 3.600 handverlesenen Händlern verkauft werden - von Werkzeug und Baumaterial über Pools und Gartenliegen bis hin zu Möbeln und angesagter Dekoration. ManoMano ist in sechs europäischen Ländern aktiv und hat über 7 Millionen Kunden.Pressekontakt:Larissa Vogtlarissa.vogt@styleheads.deStyleheads Gesellschaft für Entertainment mbHOriginal-Content von: ManoMano, übermittelt durch news aktuell