Marken- und Lizenzschutz / Neues Textildruckverfahren: 11teamsports stärkt Fälschungssicherheit des Name & Numberings auf den Trikots der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

11teamsports hat zur Sicherung lizenzierter Produkte eine exklusive Technologie im Textildruckverfahren entwickelt. Zum Einsatz bringt 11teamsports das neue Verfahren bereits bei der Veredelung der Trikots der deutschen Nationalmannschaft, für die das Unternehmen die offizielle Lizenzpartnerschaft mit dem DFB für den Bereich Name & Numbering innehat.Im Kampf gegen Produktpiraterie hat der Fußball- und Veredelungsspezialist 11teamsports in die Entwicklung eines neuen Sicherheitsverfahrens investiert. Dabei spielt die Farbe, die für den Veredelungsprozess von Trikots oder anderen Textilien zum Einsatz kommt, eine herausragende Rolle. Um eine klare Zuordnung bzw. die Echtheit der Produkte nachweisen zu können, wird die Farbe vor dem Druck mit einem speziellen Sicherheitsmarker versehen. Dieser Marker lässt sich auf dem fertigen Transfer mit Hilfe eines Endlesegerätes sichtbar machen und das Produkt somit als Original identifizieren. Für jedes Produkt oder jede Marke kann auf diese Weise ein individueller und einzigartiger Code verarbeitet werden.Dalibor Rajakov, Geschäftsführer der 11teamsports Print GmbH, hat den Entwicklungsprozess initiiert und vorangetrieben: "Unser Geschäft dreht sich in vielerlei Hinsicht um das Thema Lizenzen. Mit der Einarbeitung eines Sicherheitscodes im Rahmen des Veredelungsprozesses im Sinne des Marken- und Lizenzschutzes können wir unseren Kunden fortan einen starken und relevanten Mehrwert bieten. Die Qualität des Drucks bleibt dabei in vollem Umfang erhalten. Wir haben an einer Lösung gefeilt, die nicht nur Schutz bietet, sondern auch selbst nicht anfällig für Fälschungen ist. Ein schönes Praxisbeispiel des exklusiven Sicherheitsdrucks liefert das aktuelle Name & Numbering der deutschen Nationalmannschaft, welches international von 11teamsports vertrieben wird."