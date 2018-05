Marken kündigt Ausdehnung seiner Kyrotechnik-Services an

Transport bei extrem niedrigen Temperaturen wird Verbesserungenfür den wachsenden Markt für Zell- und Gentherapien mit sich bringenResearch Triangle Park, North Carolina (ots/PRNewswire) - Markenkündigte heute den Ausbau seiner Servicestandorte für Kyrotechnik(Flüssigstickstoff) an, wodurch weltweite Studien zu Zell- undGentherapien vereinfacht werden sollen. Zum erweiterten Netzwerk vonMarken gehören jetzt auch Einrichtungen in Philadelphia, New York,Los Angeles, Miami, London, Frankfurt, Singapur und Tokio.Johannesburg wird im Laufe dieses Jahres noch hinzu kommen und dasglobale Netzwerk komplett machen. Die Kombination aus erweitertenStandorten und seiner Flotte für Verpackungen erlaubt es Marken, denKundenbedarf in einer rasant wachsenden Branche zu decken.Der Transport bei extrem niedrigen Temperaturen hat für dieAnforderungen in der Lieferkette für medizinische Mittel imZusammenhang mit Zell-, Gen und Immuntherapie zunehmend an Bedeutunggewonnen. Für die Logistikbranche ergeben sich daraus, auchangesichts der aufwendigen Verfahren zur Extraktion menschlicherZellen und der strengen Anforderungen, diese in kurzer Zeit und beider richtigen Temperatur auch über Ländergrenzen hinweg zutransportieren, erhebliche Herausforderungen. Material, das ausProben von Patienten stammt, wird üblicherweise als biologischgefährlich eingestuft. Es ist nur für kurze Zeit lagerfähig und musseinen Produktionsstandort innerhalb von 28-48 Stunden nach derPatientenvisite erreichen. Regulierungsbehörden verlangen zudem denNachweis einer sogenannten "Chain of Identity", mit der gewährleistetwerden soll, dass alle Patienten ihre jeweils eigenen, individuellabgestimmten Medikamente erhalten haben. Das erweitere Netzwerk vonMarken für Kyrotechnik mit Abfüllstandorten für Flüssigstickstoff undseiner spezialisierten Flotte für Verpackungen wird es den Kundenerlauben, Patienten aus noch mehr Ländern auf der ganzen Weltaufzunehmen und zu behandeln.Der globale Markt für Gentherapien wird bis 2022 voraussichtlichein Volumen von 363 Millionen US-Dollar erreichen. Dievoraussichtlich 2.200 klinischen Studien sollen das Wachstumvorantreiben. Der Schwerpunkt wird hier auf Onkologie, seltenenKrankheiten, Parkinson, HIV, schweren kombinierten Immundefekten(Severe Combined Immuno-Deficiencies, SCID) und Hämophilie liegen.Die Mehrheit dieser Studien wird voraussichtlich in den USA, Europa,Kanada und in China durchgeführt werden.1Wes Wheeler, Chief Executive Officer von Marken, sagte dazu: "Wirwerden eine weiter wachsende Nachfrage bei den Lieferungen fürStudien zu Zell- und Gentherapien erleben. Unser Ziel ist es, dasgrößte Servicenetzwerk für Kyrotechnik in der Branche für klinischeLogistik aufzubauen, um darüber unsere Kunden aus derImmuntherapieforschung bedienen zu können."1 Global Gene Therapy Market Analysis & Forecast to 2022, KellyScientific Publications, März 2018 (Analyse des globalen Markts fürGentherapien und Ausblick bis 2022)Informationen zu MarkenMarken ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von UPS. Markenist das einzige Unternehmen, das sich voll und ganz der Umsetzung vonpatientenzentrierten Lieferketten für die Arzneimittelindustrie undBiowissenschaften widmet. Marken steht bei direkt für Patientenerbrachten Dienstleistungen und beim Transport biologischer Probennach wie vor an der Spitze und verfügt für die Lagerung und denVertrieb von Materialien für klinische Studien über ein erstklassigesGMP-konformes Netzwerk aus Depots und Logistikzentren an 48Standorten auf der ganzen Welt. Die mehr als 860 Mitarbeiter vonMarken betreuen jeden Monat 50.000 Arzneimittellieferungen undbiologische Lieferungen aller Temperaturbereiche in über 150 Ländern.Weitere Leistungen wie die Produktion biologischer Kits, Beschaffungvon Probenmaterial, Lagerung und Distribution, Qualifizierung vonTransportstraßen sowie GDP-, Richtlinien- und Konformitätsberatungrunden die einzigartige Position von Marken in der Arzneimittel- undLogistikindustrie ab.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/128173/marken_new_website_logo.jpgPressekontakt:Christine Nobleinfo@marken.com+1 919 474 6890www.marken.comOriginal-Content von: Marken, übermittelt durch news aktuell