Markel: Das sind interessante Neuigkeiten!

Am 22.12.2019, 23:55 Uhr notiert die Aktie Markel an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 1138.25 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Schaden- und Unfallversicherung".

Unser Analystenteam hat Markel auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Markel als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Markel vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1100 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -3,37 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 1138,33 USD beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Markel-Aktie beträgt dieser aktuell 1098,36 USD. Der letzte Schlusskurs (1138,33 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+3,64 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Markel somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (1136,73 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,14 Prozent), somit erhält die Markel-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. In Summe wird Markel auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Markel liegt mit einem Wert von 55,47 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 29 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 43,14. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".