Markel: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In unserer neuen Analyse nehmen wir Markel unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Schaden- und Unfallversicherung". Die Markel-Aktie notierte am 24.07.2018 mit 1139,75 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.Unsere Analysten haben Markel nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Markel in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Markel haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Markel bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

