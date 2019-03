Marke Volkswagen präsentiert Bilanz - Details zu Sparprogramm?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Trotz Rekordauslieferungen ist der VW -Konzern nicht zufrieden mit der Bilanz der Marke Volkswagen Pkw.



Man habe sich zwar ordentlich geschlagen, jetzt gelte es aber die Anstrengungen noch zu verstärken und das Tempo zu erhöhen, meint VW-Chef Herbert Diess. Am Mittwoch (9.00 Uhr) stellt das Management der Kernmarke detaillierte Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres vor und blickt auch voraus. Von Interesse dürften vor allem die Sparbemühungen sein, bei denen auch ein zusätzlicher Stellenabbau im Gespräch ist. Der fürs Tagesgeschäft zuständige Manager Ralf Brandstätter will darüber informieren, was das Unternehmen genau plant.

Neben der Dieselkrise belasteten im vergangenen Jahr vor allem Probleme mit dem neuen Abgas- und Verbrauchstestverfahren WLTP das Ergebnis der Marke. Über längere Zeit konnten viele Modelle nicht ausgeliefert werden, weil Zulassungen fehlten. Auch die Umweltprämie für den Umtausch alter Dieselautos und Kosten für die geplante Elektro-Offensive schlugen zu Buche. Auf der anderen Seite verkaufte VW mehr Autos und steigerte den Umsatz./swd/DP/edh