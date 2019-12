Die Marke VEOCEL(TM) verzeichnet ein erfolgreiches Jahr geprägt von ihrer kontinuierlichen Innovationsführerschaft und Vorreiterrolle in der Vliesstoffindustrie

Lenzing, Österreich (ots/PRNewswire) - 2019 war für Lenzing ein entscheidendesJahr, da das Unternehmen weiter in umweltfreundliche Innovationen investierthat, neue Geschäftsbeziehungen und Partnerschaften aufgebaut sowie wichtigeVoraussetzungen für die Zukunft der Marke VEOCEL(TM) geschaffen hat. Mit demstetig steigenden Umweltbewusstsein der Verbraucher steigt auch der Bedarf nachnachhaltigen Vliesstoffprodukten. Lenzing ist bei der Bereitstellung vonLösungen für Stakeholder, die sich für den Umweltschutz engagieren, weitervorangekommen.Ein Highlight in diesem Jahr war die Einführung der neuen VEOCEL(TM)Co-Branding-Zertifizierungskriterien. Dies ist ein neuer Ansatz in derVliesstoffindustrie, um die Fasermarke des Unternehmens als Vertrauenssiegel zuetablieren und den Verbrauchern zu helfen, nachhaltige Produkte zu erkennen.Darüber hinaus hat VEOCEL(TM) auch die Eco Care-Technologie eingeführt, die sichdurch einen umweltfreundlichen Produktionsprozess für Spezialviskosefasern derMarke VEOCEL(TM) auszeichnet. Die Menge an CO2-Emissionen und fossilenRessourcen, die bei diesem Produktionsprozess verbraucht werden, beträgt nuretwa die Hälfte des Branchendurchschnitts, sodass diese Viskosefasernumweltfreundlicher als generische Produkte sind. Fasern der Marke VEOCEL(TM)wurden nun auch von Organic Waste Systems (OWS), einem führenden Labor für diePrüfung der biologischen Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit, getestet und alsvollständig biologisch abbaubar in Süßwasser, Meerwasser, Erde und Kompostanerkannt.Weltweit wird die nachhaltige Ausrichtung der Marke VEOCEL(TM) auch durchverschiedene staatliche Vorschriften und Maßnahmen unterstützt, wie z. B. dieEinführung der EU Single-Use Plastics Directive. Diese Richtlinie enthältwichtige Schritte, um Europa bei der Reduzierung des Kunststoffverbrauchsweiterzubringen und umweltfreundlichere Produktlösungen zu entwickeln.Mit der kürzlich gestarteten Umweltkampagne #ItsInOurHands will dasVEOCEL(TM)-Markenteam das Bewusstsein der Verbraucher für verantwortungsvolleKaufentscheidungen weiter stärken. Die Initiative soll Verbrauchern helfen, sichmit gutem Gewissen für nachhaltige Materialien und biologisch abbaubare Lösungenzu entscheiden.Das VEOCEL(TM)-Team freut sich darauf, 2020 zusammen mit Markenpartnern neueMöglichkeiten zu erschließen, um der Vliesstoffindustrie gemeinsam zu neuenErfolgen zu verhelfen.Hier ein Überblick über die neuesten Erfolgsgeschichten der Marke VEOCEL(TM):"Pull Factor Project" ermöglicht es Marken, Verbrauchern dabei zu helfen,nachhaltiger zu leben (https://www.veocel.com/news-and-events/pull-factor-project-empowers-brands-to-help-consumers)Das VEOCEL(TM)-Markenteam hat sich mit verschiedenen Branchenführernzusammengetan, um das "Pull Factor Project" zu entwickeln, das auf der Konferenz"Sustainable Brands" im Juni vorgestellt wurde. Ziel des Projekts ist es,Partnern dabei zu helfen, nachhaltiges Leben für die breite Öffentlichkeitattraktiver zu machen, indem es ein wirkungsvolles Angebot für die Optimierungvon Kommunikation bietet, die das Unternehmenswachstum fördert und gleichzeitigeine Kultur des nachhaltigen Lebens schafft.Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft mit der völlig neuartigen EcoCare-Technologie (https://www.veocel.com/news-and-events/veocel-introduces-eco-care-technology-to-reinforce)Lenzing ist stolz darauf, die Eco Care-Technologie vorzustellen, die dieProduktion von umweltfreundlichen Viskosefasern optimiert. Die mit der EcoCare-Technologie hergestellten VEOCEL(TM)-Spezialviskosefasern sind mit demEU-Umweltzeichen zertifiziert. Im Vergleich zu herkömmlicher Viskose fallen beidiesem Herstellungsverfahren bis zu 50 % weniger Schadstoffe und Wasserverbrauchan. Die neue Faser ist ideal für Vliesstoffanwendungen wie Feucht- undTrockentücher, Hygienepads und Windeln.#ItsInOurHands: (https://www.veocel.com/news-and-events/itsinourhands-new-eco-initiative-for-biodegradable)neue Umweltinitiative für biologisch abbaubareWischtücher (https://www.veocel.com/news-and-events/itsinourhands-new-eco-initiative-for-biodegradable)Die Marke VEOCEL(TM) hat kürzlich eine Umweltinitiative namens #ItsInOurHands(http://www.itsinourhands.com/) gestartet, die Verbraucher ermutigt, dietäglichen Vorteile des natürlichen Komforts zu genießen, indem sie sich fürbiologisch abbaubare Feuchttuchlösungen entscheiden. Diese Kampagne ebnet denWeg für den Dialog, informiert über aktuelle Themen, präsentiert biologischabbaubare Lösungen und bietet Tipps und Informationen vonNachhaltigkeitsexperten und Umweltschutzbefürwortern.VEOCEL(TM) trägt mit der Eco Lace-Technologie zur Leistungsfähigkeit von 100 %biologisch abbaubaren Wischtüchern bei (https://www.veocel.com/news-and-events/veocel-contributes-to-performance-of-100-biodegradable)Kontinuierliche Innovation ist in der Vliesstoffindustrie entscheidend, um densteigenden Bedarf an nachhaltigen Produkten zu befriedigen, da diese dieLieferkette verbessert und hilft, die Kreislaufwirtschaft weiter voranzubringen.In diesem Sinne hat Lenzing mit der Eco Lace Technologie eine neue Technologieauf den Markt gebracht, die es ermöglicht, die Festigkeit von Gewebe fürWischtücher ohne Einsatz von Kunststoffen und Bindemitteln von mittelmäßigbelastbar bis hoch belastbar anzupassen und nach der Befeuchtung langlebigereStrukturen zu gewährleisten.Engagement von VEOCEL(TM) für biologische Abbaubarkeit wird durch Anerkennungvon Organic Waste Systems (OWS) (https://www.veocel.com/news-and-events/reinforcing-veoceltms-biodegradability-commitment) gestärktFasern der Marke VEOCEL(TM) wurden von Organic Waste Systems (OWS), einemForschungslabor für die Prüfung der biologischen Abbaubarkeit undKompostierbarkeit, als biologisch abbaubar in Süß- und Meerwasser anerkannt.Dies bestätigt die biologische Abbaubarkeit von Fasern der Marke VEOCEL(TM)unter standardisierten Umgebungsbedingungen und Temperaturen im Labor nachinternationalen Normen. Dadurch wird auch die Position von Lenzing als globalerAnbieter von nachhaltigen Cellulosefasern gestärkt.Lenzings Umweltschutzlösungen für die Industrie werden auf der Konferenz"Plastic Free World" besprochen (https://www.veocel.com/news-and-events/in-june-lenzing-participated-in-the-two-day-plastic)Auch diesmal nahm Lenzing wieder an der Konferenz "Plastic Free World" im Juniteil. Jürgen Eizinger, Vice President Global Business Management Nonwovens beiLenzing, sprach während der Konferenz darüber, wie VEOCEL(TM)-MarkeninitiativenUnternehmen helfen können, die Umwelt besser zu schützen - und wie die MarkeVEOCEL(TM) zu einem Vertrauenssiegel für umweltbewusste Verbraucher werden soll.