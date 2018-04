Die Marke MutterKindBox erstrahlt in neuem Glanz

Wiener Neudorf (ots) - Bereits seit mehr als 35 Jahren wird dieMarke MutterKindBox erfolgreich von der Family Service AUSTRIA GmbHgeführt. Seit einigen Monaten kommt frischer Wind in das Team. Eineverbesserte Strategie unter neuer Führung wird den Zeitgeistaufnehmen und den Erfolg des Unternehmens und der Marke weiterhinsicherstellen.Frau Biviana Buitrago, MA, MA hat als neue Country Managerin dieLeitung für die gesamte DACH Region übernommen. Mit ihrenkolumbianischen Wurzeln und weltweiten Tätigkeiten bringt Sielangjährige und umfassende Erfahrung in der strategischenUnternehmensführung, Vertrieb & Marketing sowie im operativen Bereichmit. Das Unternehmen profitiert von ihren Kenntnissen in Bezug aufstrategische Umsetzungen auf dem südamerikanischen und spanischenMarkt, sowie ihrem weitreichenden Netzwerk.Unterstützt wird sie von Patrick Fischer, BA, der als Director ofDigital Marketing DACH die Marke MutterKindBox auch im Onlinebereichfestigt. Er bringt 10 Jahre Erfahrung und hohe Kompetenz aus demdigitalen Umfeld mit starkem Fokus auf Onlinemarketing im B2B und B2Cein. Sein Agenturhintergrund und die Zusammenarbeit mitinternationalen Großunternehmen sichern den erfolgreichen Ausbau derdigitalen Markenpräsenz.Seit mehreren Monaten setzt das Team auf einen stärkerenOnlineauftritt für die MutterKindBox und die Partner. Neben dentraditionellen Werbemitteln, wie Sampling und Printmedien, kommensomit auch die Onlinemedien mit routinierter Content Betreuung derWebsite und der Social Media-Kanäle stark zum Einsatz. Die hauseigeneGrafik- und Content Abteilung ermöglicht eine professionelleUmsetzung der on- und offline Maßnahmen.Family Service Austria ist Teil eines internationalen Konzerns,der mit Niederlassungen in Belgien, Frankreich, Österreich, Polen,Tschechien und der Slowakei, Schwangere und junge Familien quer durchEuropa erreicht. Das jahrelange Bestehen und die positiveZusammenarbeit mit namhaften Partnern, wie unter anderem Nestlé,Vita34, Muki oder Philips Avent sprechen für den Erfolg der MarkeMutterKindBox. Mit frischer Energie soll die traditionsreiche Markeauf neuen Wegen weiter ausgebaut werden.Das motivierte Team freut sich auf weitere Herausforderungen mitneuen Partnern.Rückfragehinweis:Biviana Buitrago, MA. MAFamily Service AUSTRIACountry Manager DACHTel:+43 2236 61022 16office@familyservice.atwww.familyservice.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31052/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Family Service Austria - prosam felicitas Bemusterung, übermittelt durch news aktuell