"Auch Mark Zuckerberg hat Angst zu versagen" / Vin Diesel im TELE 5-Interview und in "Babylon A.D." auf TELE 5 am Donnerstag, 20. Juni, 22:00 Uhr (FOTO)

München, Deutschland (ots) -Mit fast unglaublichen 100 Millionen Facebook-Followern warSchauspieler Vin Diesel im Jahr 2018 knapp hinter der Marke Coca Colaplaziert. TELE 5 zeigt das Social Media-Phänomen und "Fast & TheFurious"-Star am Donnerstag, 20. Juni um 22:00 Uhr inSci-Fi-Endzeit-Spektakel "Babylon A.D." von 2008. Regie führteMathieu Kassovitz' ("Die purpurnen Flüsse"), in weiteren Rollen sindMichelle Yeoh ("Star Trek: Discovery"), Charlotte Rampling und GérardDepardieu zu sehen.Vin Diesel beantwortet im TELE 5-Interview unter anderem dieFrage...... ob er gerne unsterblich wäre:"Wir wünschen uns, unsere Eltern könnten immer gesund und ambesten unsterblich sein. Doch die Wahrheit sieht anders aus. MeinMotto ist, sich immer von Menschen zu verabschieden, die wir lieben.Wir wissen nie, ob wir sie wiedersehen."... warum Mark Zuckerberg Angst hat zu versagen:"Ich, sowie die meisten Künstler - sogar Mark Zuckerberg miteingeschlossen - haben immer Angst, zu versagen. Aber diese Angst istgenau das, was uns antreibt, gute Dinge zu erschaffen."... wie er mit dem Wahnsinn von fast 100 Millionen FB-Followernumgeht:"Stimmt, das ist wirklich der Wahnsinn! Ich war immer jemand, derfand, dass Schauspieler ihr Privatleben privat halten sollten, damitdie Fans die Charaktere, die wir spielen, genießen können (lacht).Als ich einmal Frühstück für meine elfjährige Tochter machte, fragtesie mich, ob ich Social Media gut finde. Ich war so verdutzt über dieFrage, dass ich gar nicht antworten konnte. Ich musste erst malüberlegen."... wie er sich gefühlt hatte als er 2009 Facebook beitrat und inkürzester Zeit Barack Obama überholte:"Es hat sich unwirklich und überwältigend angefühlt. Gemischt mitdem Gedanken an die Verantwortung, die ich dadurch trage, was fürNachrichten ich teile. Aber wenn Sie sich meine Facebook-Seiteansehen, sticht immer eines hervor: Liebe. Die Liebe hat für micheinen großen Platz in der weiten Welt. Wir sollen uns nicht hassen,sondern lieben."Textrechte: ©TELE 5-Kommunikation, Verwertung (auch auszugsweise)honorarfrei nur bei aktuellem Programmhinweis auf TELE 5 und beiNennung der Quelle.Das komplette Interview lesen Sie hier:https://www.tele5.de/filme/magazin/vin-diesel-interview/Pressekontakt:TELE 5 KommunikationBarbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://www.tele5.de/presse/Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell