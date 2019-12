Mark Rock wird neuer General Manager bei JTI Germany (FOTO)

Köln (ots) - Wechsel in der Geschäftsführung der deutschen Tochtergesellschaftvon JTI (Japan Tobacco International): George Bletsas (60), der seit 2013 fürden deutschen Markt als General Manager tätig war, verabschiedet sich nach über30 Jahren im Konzern in den wohlverdienten Ruhestand. Seine Nachfolge übernimmtzum 1. Januar 2020 Mark Rock (55). Der gebürtige Schotte war zuletzt alsGeschäftsführer für die JTI-Tochtergesellschaften in den Märkten Rumänien, derRepublik Moldau und Bulgarien verantwortlich. "Ich freue mich auf die neueAufgabe und die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team", sagte Rock. "MeinZiel ist es, die Positionierung von JTI in Deutschland als ein führenderHersteller hochwertiger Tabakwaren und Dampfprodukte weiter zu stärken und soden Erfolgskurs unseres Unternehmens in Deutschland fortzuführen".Anlässlich des bevorstehenden Wechsels in der deutschen Geschäftsführung betonteStefan Fitz, Regional President Western Europe, die herausragende Rolle, dieGeorge Bletsas in den vergangenen Jahrzehnten für die Entwicklung des Konzernseinnahm: "George Bletsas hat in den vergangenen dreißig Jahren einen gewichtigenBeitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung unseres Unternehmen geleistet.Darüber hinaus hat er durch seine Verantwortung für den Standort Deutschlandsowie vorher für die Märkte Griechenland, Zypern und Malta seine herausragendenManagementqualitäten unter Beweis gestellt. Wir sind ihm zu großen Dankverpflichtet", sagte Fitz. "Zugleich freuen wir uns, dass wir mit Mark Rockeinen Nachfolger aus den eigenen Reihen haben, der mit den Herausforderungen undChancen der Tabakbranche bestens vertraut ist". Mark Rock ist ausgewiesenerBranchen-Experte für das Konsumgütergeschäft, in dem er seit über 30 Jahrenarbeitet.JTI (Japan Tobacco International) ist eines der weltweit führenden Tabak- undVaping-Unternehmen. Wir produzieren und vertreiben international bekannte Markenwie Winston, Camel und American Spirit. Mit der E-Zigarette Logic und demTabakerhitzer Ploom sind wir zudem ein globaler Akteur im Bereich derDampferzeugnisse. Unsere Firmenzentrale befindet sich in Genf in der Schweiz.JTI ist in mehr als 130 Ländern operativ tätig und beschäftigt über 45.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie aufwww.jti.com/Germany.Pressekontakt:Pressestelle Deutschland c/oNatalie Mohr+49 221 1646 2115natalie.mohr@jti.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54469/4458104OTS: JT International Germany GmbHOriginal-Content von: JT International Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell