Mark Forster und Michael Schulte in Halle: Weitere Stars bei Konzert-Event #HalleZusammen (FOTO)

Leipzig (ots) -Neben Alice Merton, Max Giesinger und Joris unterstützen auch MarkForster und Michael Schulte das Konzert für Toleranz, ein friedlichesMiteinander und gegen Ausgrenzung und Hass am 19. Oktober auf demMarktplatz Halle. Ebenso ist die Kulturszene der Stadt Halle miteinem hochkarätigen Programm bei der gemeinsamen Veranstaltung vonMDR, Radio Brocken, 89.0 RTL, radio SAW, ROCKLAND, MitteldeutscherZeitung und der Stadt Halle (Saale) vertreten. Der MDR überträgt von14 bis 22 Uhr im Livestream.#HalleZusammen: Popstars, lokale Künstler und klassische Ensembleswie der MDR-Rundfunkchor solidarisieren sich mit den Bürgerinnen undBürgern von Halle und treten am Samstag ab 14 Uhr auf der Bühne aufdem Marktplatz auf. Mit dem multimedialen Konzert-Event setzen dieInitiatoren, Partner und Künstler zehn Tage nach dem Anschlag vonHalle ein Zeichen für Offenheit, Vielfalt und ein friedlichesZusammenleben.Mit einem hochkarätigen Programm beteiligt sich auch dieKulturszene der Stadt Halle. So zeigt das "WUK Theater Quartier"Ausschnitte aus der Uraufführung "Spielwelten". Mit dabei ist nebenMitgliedern der Staatskapelle Halle auch das "Ensemble Ballett Rossa"zusammen mit seiner spanischen Ballerina Laura Busquets Garro, die zuMusik von Johann Sebastian Bach tanzt. Ausschnitte aus derNeuinszenierung von "CABARET" zeigen das Neue Theater Halle und dieOper Halle. Neben den musikalischen Highlights sind zudem zahlreicheLive-Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern derStadtgesellschaft geplant.Der MDR überträgt das komplette Konzert als Livestream. Von 16.00bis 16.25 Uhr berichtet "MDR vor Ort" mit Stefan Bernschein imMDR-Fernsehen live aus Halle.#HalleZusammen