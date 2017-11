Köln (ots) - Bis zu 2,72 Millionen Zuschauer ab 3 Jahrenschalteten im Frühjahr die 4. Staffel von "Sing meinen Song - DasTauschkonzert" ein und bescherten dem Erfolgsformat sogar einen neuenAllzeitrekord von bis zu 16,2 Prozent Marktanteil (14-59). Und jetztsteht fest: Mark Forster wird der neue Gastgeber der 5. Staffel sein!In diesem Jahr war Deutschlands erfolgreichster Popsänger noch selbstGast in der Musik-Event-Reihe und lieferte mit seinenNeuinterpretationen gleich drei Mal den "Song des Abends". Erüberzeugte aber nicht nur mit seinem musikalischen Können, sondernstellte bereits am Abend von "The BossHoss" seine Gastgeberqualitätenunter Beweis. Nun kehrt das beliebte "Hit-Monster", wie er liebevollvon seinen Künstlerkollegen genannt wurde, nach Südafrika zurück -und hat sechs hochkarätige Musiker im Gepäck: Ob Schlagerikone MaryRoos, der irische Singer-Songwriter Rea Garvey, Judith Holofernes,Frontfrau von "Wir sind Helden" und jetzt auf Solopfaden unterwegs,Soul-Pop-Sängerin Leslie Clio, "Revolverheld"-Leadsänger JohannesStrate oder "Alphaville"-Weltstar Marian Gold - die Zuschauer dürfenauch im kommenden Jahr gespannt sein, welche neuen Hits und Ohrwürmeraus der Feder der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnetenErfolgsshow entstehen. Absolutes Novum dabei: In der 5. Staffelerweitert sich die Vielfalt der musikalischen Genres noch einmal,denn 2018 wird zum allerersten Mal auch der Schlager vertreten sein.Wie werden Mary-Roos-Evergreens aus dem Mund von Judith Holofernesoder Rea Garvey klingen? Wer wagt sich an den massenhaft gecoverten"Alphaville"-Hit "Forever young" und hat damit eine riesige Fallhöhe?Und welche Künstler können am meisten damit überraschen, dass sie füralle Genres offen sind? Auch für den Schlager...Schon jetzt fiebert Mark Forster der neuen Staffel entgegen: "Ichfreue mich sehr, auch 2018 dabei zu sein. Ich habe Respekt vor derneuen Aufgabe, aber ich bin mir sicher, dass wir auch im nächstenJahr wieder eine unvergessliche Zeit mit wunderbaren Künstlern inSüdafrika haben werden."Auch VOX-Chefredakteur und Unterhaltungschef Kai Sturm freut sichauf den neuen Gastgeber und seine Musikerkollegen: "Mark Forster istein absoluter Ausnahmekünstler und hat in der letzten Staffelgezeigt, wie musikalisch vielfältig er ist. Wir freuen uns dahersehr, dass er im nächsten Jahr als Gastgeber wieder in Südafrikadabei sein wird! Und ich bin überzeugt, dass das Zusammenspiel mitden neuen Musikern der 5. Staffel grandios wird und die Zuschauerunvergessliche Neuinterpretationen präsentiert bekommen. Auch im 5.Jahr dürfen sich die Zuschauer auf fantastische Künstler mit extremvielen Hits freuen - und wie jedes Jahr sind alle gespannt, wie dieGruppe harmonieren wird.""Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert"Bevor Mark Forster mit den neuen Künstlern zur 5. Staffel nachSüdafrika reist, können sich die Zuschauer am 28.11. aber auch nocheinmal auf alle Künstler der 4 Staffel freuen: In einer neuen Ausgabevon "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" singen und schenkensich "The BossHoss", Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloß, Mark Forster,Gentleman, Moses Pelham und Michael Patrick Kelly ihre liebstenWeihnachtslieder.Platin-Auszeichnung für "Sing meinen Song Vol. 4"Überraschung für Mark Forster, Moses Pelham, Lena, Michael PatrickKelly, Gentleman, Stefanie Kloß und The BossHoss: Die "Sing meinenSong"-Stars der diesjährigen Staffel bekamen während der Aufzeichnungdes Weihnachtskonzerts Platin-Awards von VOX und Music for Millions,dem Label der Mediengruppe RTL, verliehen. Das begehrte Edelmetallgab es für über 200.000 verkaufte Einheiten des Albums, welchesdieses Jahr erstmalig alle Tauschsongs der Staffel enthielt und aufCD, als Download und im Streaming erhältlich ist.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell