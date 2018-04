Hamburg (ots) - Mark Forster wird in der fünften Staffel von "Singmeinen Song - Das Tauschkonzert" (ab 24. April, 20.15 Uhr, Vox) vomTeilnehmer zum Gastgeber von Stars wie Rea Garvey, Judith Holofernes,Johannes Strate, Leslie Clio, Marian Gold und Mary Roos.Im Exklusiv-Interview mit TV DIGITAL (EVT: 6. April) verrätForster: "Die Runde ist ganz anders als 2017. Vielleicht ist dieBesetzung etwas intensiver. Es gibt auch in diesem Jahr krasse,emotionale Momente, aber es wird nicht die ganze Zeit gekuschelt wieim vergangenen Jahr. Es ist einfach ein anderer Vibe. Ich habe aberbeide Runden total genossen."Auf die Frage, ob Forster eher die Rolle des Teilnehmers oderGastgebers liege, antwortet der 34-Jährige: "Ich schenke lieber, alsdass ich beschenkt werde. Ich freue mich, wenn ich etwas vorbereitendarf und das dann auch aufgeht. Das heißt, diese Host-Rolle kommtmeinem Naturell schon sehr entgegen." 2018, so Forster, gäbe es inder Vox-Show "Momente, wo ich mit offenem Mund dastehe und denke: 'Ohmein Gott, was passiert jetzt?'. Besonders krass fand ich, Rea Garveyauf Deutsch singen zu hören. Das hat er stets vermieden, obwohl erperfekt Deutsch spricht - mit einem lustigen irischen Akzent. Dochbei uns hat er es getan, und es war un-fucking-fassbar."Auf die Frage, warum Forster schon dreimal den Jakobsweg gegangensei und ob er gläubig sei, entgegnet der Sänger: "Der Jakobsweg isteine tolle Art, um runterzukommen und sich Gedanken zu machen. Alshalber Pole bin ich natürlich mit der katholischen Kircheaufgewachsen. Ich habe eine katholische Erziehung genossen, abermeinen Glauben habe ich ein wenig verloren. Ich bin kein gläubigerTyp, aber ich respektiere jeden, der glaubt."Momentan will Forster noch nicht verraten, ob er auch künftigCoach bei "The Voice of Germany" bleibt: "Dann würde ich zu Staubzerfallen und es würde ein Loch in der Matrix entstehen." Dafür gibtder Sänger preis, dass er an einem neuen Album arbeitet: "Ichschreibe gerade und habe auch die ersten Sachen schon aufgenommen. Esgibt sogar schon einen Titel und die meisten Songs. Ich denke, dasszum Jahresende etwas Neues von mir erscheint."Alle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle TV DIGITAL frei.Pressekontakt:Redaktioneller Ansprechpartner:Mike PowelzLeiter der Chefreporter TV DIGITALTel. 040/554 47 23 10mike.powelz@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: TV DIGITAL, übermittelt durch news aktuell