Mark Forster in Entenhausen & die DuckTales als neue Comic-Sondereditionen (FOTO)

Berlin (ots) -Die beliebten DuckTales-Geschichten sind zurück! Mit ihnen imGepäck: Sänger Mark Forster als duckifizierte Ente imEntenhausen-Kosmos.Egmont Ehapa Media feiert die neuen DuckTales-TV-Folgen gleich miteiner doppelbändigen Spezial-Edition von Walt Disney LustigesTaschenbuch, mit vier Ausgaben des Micky Maus-Magazins plusDuckTales-Sonderbeilage und zwei Ausgaben Micky Maus präsentiert:DuckTales.Vier Ausgaben des Micky Maus-Magazins (#19-#22, 07.09., 21.09.,05.10., 19.10) liegt jeweils eine Sonderbeilage zu den DuckTales imbrandneuen Zeichenstil bei. Darin hat auch Sänger Mark Forster alsduckifizierte Disney-Ente einen großen Auftritt. In einemExklusiv-Interview verrät er zudem alles zum neuen Titelsong derDuckTales-TV-Serie und was er unter seiner Mütze verbirgt. DieComic-Geschichten der Sonderbeilage fungieren dabei als Prequel zurneuen TV-Serie und beleuchten die Vorgeschichte der Helden.Ebenfalls ab 7. September erscheint das erste von zweiabenteuerlichen LTB mit den klassischen Abenteuern der DuckTales. InBand 1 garantieren Tick, Trick und Track mit der Serie "Die Jagd nachder Nummer Eins" viel Trubel, Tücken und Turbulenzen.Am 21. September geht das DuckTales-Team auf spannende Schatzsucheauf der ganzen Erde und sogar im All mit der Serie "DieGold-Odyssee"!Beide Bände mit den gesammelten Abenteuern der DuckTales sindgleich zum Start in einer exklusiven Sammelbox erhältlich.In Micky Maus präsentiert #33 (EVT: 28.09.) und #34 (EVT: 23.11.)erwartet Kinder zwischen sechs und zwölf sowie alle anderen Fans derSerie zudem ausführliche Steckbriefe aller Helden der neuen TV-Serie.Aufregende Überlebenstipps aus dem Schlauen Buch, knifflige Rätselund Geheimnisse spannender Expeditionen sowie exklusive Sammelkartenrunden das Heftkonzept ab. Das Magazin ist zudem mit einemabenteuerlichen Extra für Exkursionen im heimischen Kinderzimmerausgestattet.Für die Vermarktung der Produkte ist die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. WeitereInformationen auf unserer Homepage www.egmont.de. Für Illustrationensowie Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte anden untenstehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Pressekontakt Lustiges Taschenbuch:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.dePressekontakt Micky Maus-Magazin & Micky Maus präsentiert:Christian FränzelPR- und Produkt-ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon + 49 (0)30/24 00 84 0E-Mail c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell