Mark Fladrich ist neuer CCO der Grünenthal Gruppe

Aachen (ots) -- Verantwortung für die gesamte Global Commercial Organisation- Sicherstellung einer marktorientierten Produktentwicklung durchStärkung der Schnittstelle zwischen Global Commercial und Forschungund Entwicklung (F&E)Die Grünenthal Gruppe gibt bekannt, dass Mark Fladrich heute seinePosition als neuer Chief Commercial Officer (CCO) angetreten hat.Grünenthal ist ein Pharmaunternehmen mit zukunftsweisender Forschung,das sich auf die Indikationen Schmerz, Gicht undEntzündungserkrankungen spezialisiert hat. Der Hauptsitz ist inAachen, Deutschland. Zuletzt war Mark Fladrich als Area VicePresident, Southern und Western Europe, für AstraZeneca tätig.Der 57-jährige Australier bringt vielfältige Kompetenzen mit zuGrünenthal. Er verfügt über fundierte Kenntnisse des Pharmamarkts,die er sich in zahlreichen regionalen und globalen Vertriebs- undMarketingfunktionen aneignen konnte. Mark Fladrich kann auf fast 30Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Industrie zurückblicken. BeiAstraZeneca war er als Landesgeschäftsführer in großen Märkten wieDeutschland und Australien/Neuseeland tätig. Hier verantwortete erUmsatzerlöse von mehr als $ 1 Milliarde je Land. Außerdem war er füralle Phase-III-Produkte und Markenpräparate weltweit zuständig. Erstellte der Forschung in jeder Phase der klinischen EntwicklungEinschätzungen aus wirtschaftlicher Perspektive zur Verfügung.Bei Grünenthal übernimmt er die Verantwortung für die gesamteGlobal Commercial Organisation. Sein Anspruch ist es, ihreFunktionsbereiche näher an die Märkte zu bringen und dieSchnittstelle zwischen Vertrieb und F&E zu stärken. Die damiteinhergehende engere Zusammenarbeit soll die kunden- undmarktorientierte Produktentwicklung fördern. Da das Marktumfeld immerstärker durch Zusammenarbeit mit Kostenträgern und durch dieBereitstellung relevanter Daten geprägt ist, wird Mark Fladrich dasstrategische Marketing, Market Insights und Medical Affairs weiterausbauen."Ich freue mich sehr, dass ich jetzt zu Grünenthal gehöre. DiesesUnternehmen kann auf eine Erfolgsgeschichte bei der Entwicklung undVermarktung innovativer Arzneimittel zurückblicken", merkt MarkFladrich an. "Der Schlüssel für den zukünftigen Erfolg desUnternehmens ist die exzellente Vorbereitung und Durchführung vonProdukteinführungen - dazu müssen Marketing, Vertrieb, Market Accessund medizinische Behandlungskonzepte gut aufeinander abgestimmt sein.Das alles mit dem übergeordneten Ziel, unsere Arzneimittel möglichstvielen Patienten, die sie benötigen, zur Verfügung zu stellen.""Mit Mark gewinnen wir einen erfahrenen und leidenschaftlichen CCOmit ausgeprägter Geschäftskompetenz, unternehmerischem Geist undnachgewiesener Erfahrung in der engen Zusammenarbeit mit einerF&E-Organisation. Wir freuen uns, Mark Fladrich als neues Mitgliedder Konzernleitung willkommen zu heißen. Er wird sicherlichmaßgeblich dazu beitragen, dass wir unseren Anspruch erfüllen: Wirwollen bis 2022 vier bis fünf neue Produkte für Therapiegebieteentwickeln, für die es bislang noch keine ausreichendentherapeutischen Lösungen gibt und damit einen Gesamtjahresumsatz vonEUR 2 Milliarden erzielen", sagt Gabriel Baertschi, CEO vonGrünenthal.Über GrünenthalDie Grünenthal Gruppe ist ein Pharmaunternehmen mitzukunftweisender Forschung, das sich auf die Indikationen Schmerz,Gicht und Entzündungserkrankungen spezialisiert hat. Es ist unserAnspruch, bis 2022 einen Jahresumsatz von 2 Mrd. EUR zuerwirtschaften und vier bis fünf neue Produkte für Therapiegebiete zuentwickeln, in denen Patienten einen hohen Leidensdruck haben und fürdie es bislang noch keine ausreichenden therapeutischen Lösungengibt. Als ein Unternehmen mit vollständig integrierter Forschung undEntwicklung verfügen wir über langjährige Erfahrung in innovativerSchmerzbehandlung und in der Entwicklung modernster Technologien fürden Patienten. Da wir uns der Innovation sehr verpflichtet fühlen,liegen die Investitionen in unsere Forschung und Entwicklung über demBranchendurchschnitt.Grünenthal ist ein unabhängiges Unternehmen in Familienbesitz mitKonzernzentrale in Aachen, Deutschland. Wir sind in insgesamt 32Ländern mit Gesellschaften in Europa, Lateinamerika und denVereinigten Staaten vertreten. Unsere Produkte sind in mehr als 155Ländern erhältlich, und etwa 5.500 Mitarbeiter arbeiten weltweit fürdie Grünenthal Gruppe. Der Umsatz betrug im Jahr 2016 rund 1,4 Mrd.EUR. Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unterwww.grunenthal.comFolgen Sie uns auf LinkedIn "Grünenthal Gruppe".