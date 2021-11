Marius Daheim (Gothaer): Euroraum-Konjunktur gebremst

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

November 2021 – Im Berichtsmonat Oktober hat sich das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum und Deutschland zum vierten Mal in Folge abgeschwächt. In den USA, Japan und der Welt insgesamt verbesserte es sich dagegen leicht. In der Industrie wird die Stimmung weiter durch Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Rohstoffen und Vorprodukten, der Verteuerung von Energie und teilweise auch Personalmangel belastet. Dagegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung