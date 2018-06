Maritimer Koordinator: Schädliche Schiffs-Abgase vermeiden

Weitere Suchergebnisse zu "Caterpillar":

ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, Norbert Brackmann, will das sogenannte Greenshipping voranbringen.



Dazu gehöre der Schiffbau mit umweltfreundlicheren Antrieben, die mit LNG (Flüssiggas) arbeiten, sowie die Versorgung von Schiffen in Häfen mit Landstrom. Bei einem Besuch der Neptun-Werft in Rostock sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete am Dienstag, staatliche Förderprogramme für diese Technologien würden derzeit umgestaltet. Besonders in Häfen müssten Schadstoffe durch Schiffsabgase ausgeschlossen werden. In diesem Jahr entstehe mit das erste vollständig mit LNG betriebene Kreuzfahrtschiff. Dabei lobte Brackmann das entsprechende technologische Netzwerk, das in Rostock entstanden sei. Es bestehe aus der Neptun-Werft, Aida Cruises, Caterpillar , weiteren Zulieferern sowie der Universität Rostock./fns/DP/tos