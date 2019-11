Maritimer Flair: Kreuzfahrtatmosphäre in Stralsunds bester Lage (FOTO)

Stralsund (ots) - Mitten auf der Hafeninsel lädt das Hotel Kontorhaus zumEntdecken und Genießen ein - Reiseblogger berichten aus der SuiteAchtzehn Zimmer und Suiten hat das Hotel Kontorhaus, alle sind individuelleNachbauten von Kabinen großer Kreuzfahrtschiffe. Das macht das Hotel zu etwasEinmaligem an der Ostsee. Der maritime Flair zeigt sich überall im Haus,beginnend mit der Tatsache, dass die Zimmer nicht die übliche Nummerierungaufweisen, sondern Namen von Kreuzfahrtschiffen, Sehnsuchtsorten oderSeeregionen tragen. An den Wänden hängen Schiffskarten und Zeichnungen. ImErdgeschoss befindet sich ein Geschäft für Seglerbedarf. Und wer aus dem Fensterblickt, sieht entweder den Strelasund, die Insel Rügen und den imposantenRügendamm oder den Stralsunder Hafen mit seinen Kanälen, Segelbooten undYachten. Das Hotel Kontorhaus steht für Tradition und hanseatischesLebensgefühl.Besonders begehrt ist das Hotel Kontorhaus im Rahmen von Veranstaltungen wieetwa dem Rügenbrücken-Marathon, den Wallensteintagen, dem Hafenfest oder demtraditionellen Weihnachtsmarkt. Denn dann ist das Hotel Kontorhaus der idealeOrt, um in nur wenigen Schritten mittendrin zu sein. Zwei Gehminuten sind es zumOzeaneum, drei zum Segelschulschiff Gorch Fock und maximal zehn in diehistorische Altstadt mit ihrem Flair aus Backstein und Gotik. Und jeweils nureinen Steinwurf entfernt befinden sich rund ein Dutzend Restaurants, Kneipen undBars, die von gut bürgerlich bis exotisch alles anbieten, was sichGeschäftsreisende und Touristen nur wünschen. Wann immer etwas los ist inStralsund, ist das Hotel Kontorhaus der ideale Ausgangspunkt - ruhig aberdennoch mitten im Leben. Auf der Hafeninsel treffen sich Touristen undEinheimische, hier wird gefeiert und gelebt - nicht nur in der Hochsaison.Immer wieder ist das Hotel selbst Teil von Reiseberichten aus und über Stralsundund die Ostsee-Region. Inzwischen haben auch Reiseblogger das Haus entdeckt,quartieren sich immer wieder in einer Suite des Hotel Kontorhaus ein, um vondort aus die Schönheiten der Hansestadt am Strelasund zu erkunden undredaktionell zu verarbeiten. Ein Panoramabild vom obersten Stock des Hotelszeigt alle Sehenswürdigkeiten - ein Beweis für die herausragende Lage desinhabergeführten Familien-Hotels.Auch das Hotel selbst informiert über Stralsund, die Region Vorpommern, dasLeben an der Ostsee und die kulturelle Vielfalt. So findet sich unterwww.hotel-kontorhaus-stralsund.de inzwischen ein gern gelesener Blog, der überdie Hansestadt, maritimes Leben und Kreuzfahrtradition berichtet. DerBetreiber-Familie ist wichtig, nicht nur Menschen zu beherbergen und hohenService zu bieten, sondern auch ein Stück Kultur und nordisches Lebensgefühl zuvermitteln."Informieren, publizieren, Tradition pflegen", lautet die Devise des Hotels. Wernoch mehr erfahren möchte, kann sich gerne telefonisch unter +49 3831 289800 andas Hotel Kontorhaus wenden.HintergrundMit seinen 18 Zimmern und Suiten gehört das Hotel Kontorhaus in Stralsund zu denbesonderen Adressen der Hansestadt. Das Hotel liegt direkt auf der Hafeninsel,umgeben vom Strelasund und schmucken Kanälen, von Segelbooten und Yachten undinmitten kulinarischer Höhepunkte und kultureller Highlights. Zwei Gehminutensind es zum Ozeaneum, drei zum Segelschulschiff Gorch Fock und maximal zehn bisin die historische Altstadt mit Backstein und Gotik. Und jeweils einen Steinwurfentfernt befinden sich rund ein Dutzend Restaurants, Kneipen und Bars, die vongut bürgerlich bis exotisch alles anbieten, was sich Geschäftsreisende undTouristen nur wünschen.Das Hotel Kontorhaus Stralsund ist maritim eingerichtet, inhabergeführt undüberzeugt durch persönlichen Charme. Keine Bettenburg, sondern familiärer Flair.Ruhig und dennoch mittendrin. Blick aufs Wasser, auf die Insel Rügen und denRügendamm - und dabei absolut zentral. Gastlich, herzlich und individuell. Solässt sich das Hotel Kontorhaus in Stralsund beschreiben. Das Hotel istStralsund - denn es spiegelt in allen Facetten die Seele der Hansestadt undihrer Menschen wider. Hanseatische Tradition trifft auf maritime Moderne, diegediegene Ruhe der Küste auf urbanes Erleben.Das Hotel Kontorhaus Stralsund bietet von der Hafeninsel aus den idealenAusgangspunkt für Stadtentdecker und Erlebnisreisende, genauso wie fürGeschäftsleute und Familien mit Kindern.Im Dachgeschoss des Hotels befinden sich zusätzlich zwei Appartements für einanspruchsvolles, gemütliches Wohnen auf Zeit. Diese gehören nicht zum Hotel,können aber über die Hotelrezeption gebucht werden.Weitere Informationen unter www.hotel-kontorhaus-stralsund.dePressekontakt:KontaktHotel Kontorhaus GmbH & Co KGAm Querkanal 118439 StralsundTelefon: +49 3831 28 98 00Telefax: +49 3831 28 98 09E-Mail: info@kontorhaus-stralsund.deWeb: www.hotel-kontorhaus-stralsund.deFür technische und redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte anunseren Medienbeauftragten Falk S. 