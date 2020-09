Maritime Resources durchteuft in der neuen Wisteria Zone im Projekt Hammerdown einen 31,0 Meter breiten Abschnitt mit 2,90 Gramm Gold pro Tonne

Quelle: IRW Press

TORONTO, ON (24. September 2020) – Maritime Resources Corp. (TSX.V: MAE) („Maritime“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Analyseergebnisse aus dem laufenden Explorationsprogramm im Goldprojekt Hammerdown („Hammerdown“ oder das „Projekt“) unweit der Städte King’s Point und Springdale in Neufundland und Labrador bekannt zu geben. Zwei Diamantbohrgeräte sind derzeit im Projekt in Betrieb, um in den wichtigen Zielzonen aller Lagerstätten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung