Maritime Konferenz: Gewerkschaften warnen vor Digitalisierung

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaften IG Metall Küste und Verdi warnen vor der Nationalen Maritimen Konferenz in Hamburg am Dienstag (4.4.) vor den Folgen der Digitalisierung für die Branche.



IG Metall-Bezirksleiter Meinhard Geiken forderte die Konferenz auf, wichtige Themen wie Finanzierung, Forschung und Entwicklung sowie die Auftragssituation im Marineschiffbau und in der Windkraftindustrie nicht außen vor zu lassen. Die Technologie dürfe sich nicht gegen die Beschäftigten richten. Die Gewerkschaften haben für Montag zu einer Kundgebung in die Hansestadt aufgerufen, um für Aus- und Weiterbildung sowie den Fortbestand von Jobs zu demonstrieren.

In der maritimen Wirtschaft sind laut Verband Deutscher Reeder (VDR) 285 000 Menschen beschäftigt. Von der Schiffskrise sind viele mittelständische Firmen gebeutelt. "In den Reedereien wird über die Chancen der Digitalisierung intensiv nachgedacht. Es geht darum, den Schiffsbetrieb effizienter zu machen, um Kosten zu sparen, und die Sicherheit zu erhöhen", sagte VDR-Präsident Alfred Hartmann der dpa.

Bei der zehnten Maritimen Konferenz geht alles um Digitalisierung. Vertreter der deutschen Reedereien, Häfen, Werften, der Zulieferer und Logistik wollen mit Politikern, Gewerkschaftern und Wissenschaftlern die Chancen und Risiken der Technologie erörtern.

Der Treff, zu dem Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (beide SPD) eingeladen haben, ist hochrangig besetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) werden als Redner erwartet./akp/DP/stb