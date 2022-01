Marioff stärkt langjährige Partnerschaft mit Carnival Corporation & PLC

Vantaa, Finnland (ots/PRNewswire) -Erweiterung des flottenweiten Servicevertrags bietet umfassendes vorbeugendes Wartungsprogramm für KreuzfahrtschiffeMarioff hat seinen BluEdge™-Elite-Servicevertrag mit der Carnival Corporation & PLC um weitere fünf Jahre verlängert, um vorbeugende Wartungsdienste für seine HI-FOG®-Wassernebel-Brandschutzsysteme bereitzustellen, die derzeit an Bord von 75 Kreuzfahrtschiffen der Carnival-Flotte eingebaut sind. Marioff, ein führender Entwickler von Wassernebel-Brandschutztechnologie, ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen.Der BluEdge Elite-Servicevertrag von Marioff wird ein umfassendes vorbeugendes Wartungsprogramm für die Flotte von Carnival bieten. Die Vereinbarung umfasst auch die Lieferung von Ersatzteilen der Erstausrüster, Notrufbereitschaft rund um die Uhr und ein Crew-Training, wodurch Marioff und Carnival ihre Zusammenarbeit stärken und sich weiterhin auf die Sicherheit von Passagieren und der Mitarbeiter an Bord konzentrieren können.„Wir fühlen uns geehrt, mit diesem umfangreichen BluEdge-Servicevertrag ausgezeichnet zu werden und schätzen unsere langfristige Partnerschaft mit Carnival, die Passagiere, die Besatzung und das Eigentum von Carnival schützt", so Kaius Kovanen, Leiter der Marineeinheit von Marioff. „Die Verantwortung von Marioff im Rahmen des Servicevertrags besteht darin, weiterhin Lifecycle-Services für das HI-FOG-System bereitzustellen. Mit Hilfe des Servicevertrags kann Carnival die Wartungskosten vorhersagen und optimieren und vor allem die Sicherheit und Verfügbarkeit der Flotte maximieren."Die Vereinbarung umfasst Schiffe der Carnival Cruise Line, der Holland America Line, der Seabourn Cruise Line, Princess Cruise Lines, der Cunard Line, Carnival Australia, P&O Cruises, Costa Cruises und Aida Cruises.Weitere Informationen finden Sie unter marioff.com.Informationen zu Marioff Marioff ist ein führender Entwickler und Innovator von Hochdruck-Wassernebel-Löschanlagen und bietet weltweit Lösungen unter der Marke HI-FOG an. HI-FOG kontrolliert und unterdrückt Brände mit deutlich weniger Wasser als herkömmliche Sprinkleranlagen sicher und reduziert damit Wasserschäden, Reinigungszeiten und Ausfallzeiten. Marioff ist Teil der Carrier Global Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von gesunden, sicheren, nachhaltigen und intelligenten Gebäude- und Kühlkettenlösungen. Weitere Informationen finden Sie unter marioff.com.Kontakt: Satu Stolt+358 50 460 1830satu.stolt@carrier.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1725276/Marioff_Carnival_service_agreement.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3411277-1&h=2408098160&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3411277-1%26h%3D807532095%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1725276%252FMarioff_Carnival_service_agreement.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1725276%252FMarioff_Carnival_service_agreement.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1725276%2FMarioff_Carnival_service_agreement.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1725274/Marioff_Carnival_service_agreement_2.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3411277-1&h=2723428150&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3411277-1%26h%3D3757217155%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1725274%252FMarioff_Carnival_service_agreement_2.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1725274%252FMarioff_Carnival_service_agreement_2.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1725274%2FMarioff_Carnival_service_agreement_2.jpg)Original-Content von: Marioff, übermittelt durch news aktuell