Mario Steinrücken: Wasserstoff-Aktien bieten kurzfristige Chancen!

Der Hype um Wasserstoff-

Aktien

geht munter weiter. Nur ein häftiger Rücksetzer in ITM Power hat

das Bild zuletzt etwas getrübt. Die Käufer scheinen allerdings

schon wieder am Werk zu sein um die nächste Rally Stufe bei den

Wasserstoff Aktien zu zünden. Wenn man in diesem Segment unterwegs

ist, muss man allerdings klar mache, dass sich die

schon wieder am Werk zu sein um die nächste Rally Stufe bei den



