Berlin (ots) - Der deutsche und europäische MittelstandspräsidentMario Ohoven hat gestern im Europäischen Parlament auf Einladung vondessen Präsident Antonio Tajani und des früheren französischenStaatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing die Impulsrede bei deroffiziellen Gründung der Initiative "Re-Imagine Europa" gehalten.Ohoven, Präsident von BVMW und European Entrepreneurs, dem größtenZusammenschluss des freiwillig organisierten Mittelstands in Europa,sprach als alleiniger Vertreter des europäischen und deutschenMittelstands. European Entrepreneurs und BVMW sind strategischePartner der Initiative. Ihr gehören profilierte europäische Politikeran, wie die früheren Premierminister Wim Kok (NL) und Enrico Letta(I), die ehemaligen Präsidenten des Europaparlaments Hans Pöttering(D) und Jerzy Buzek (PL) sowie weitere hochkarätige Repräsentantenaus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien.Die Initiative "Re-Imagine Europa" will Europas Position alsglobale Wirtschaftsmacht im 21. Jahrhundert stärken. "Dieses Zielkann nur erreicht werden, wenn die mehr als 23 Millionen Klein- undMittelbetriebe in Europa aktiv eingebunden werden. Wir brauchen inZeiten von Brexit und Protektionismus mehr und ein besseres Europa",betonte Mittelstandspräsident Ohoven in seiner Impulsrede vor demEuropäischen Parlament in Brüssel.Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell