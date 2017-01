Mario Ohoven: Deutschland braucht echte Reformoffensive - Schwarz-Rot verkennt die Lage

Berlin (ots) - Zum Jahreswirtschaftsbericht 2017 derBundesregierung erklärt Mittelstandspräsident Mario Ohoven:"Schwarz-Rot verkennt die Lage. Der Mittelstand erwirtschaftet dasPlus im Staatssäckel, nicht der Bundesfinanzminister. Jetzt muss dieBundesregierung zeigen, dass sie in guten Zeiten für schlechterevorsorgen kann. Deutschland muss durch eine echte Reformoffensive fitfür die Zukunft gemacht werden. Hierzu muss bürokratischer Ballastabgeworfen werden. Davon profitiert vor allem der Mittelstand, dasRückgrat der deutschen Wirtschaft.Auf der Agenda steht beispielsweise das leidige Thema derVorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge. Gerade sie bedeutetfür den Mittelstand mehr Bürokratie und entzieht den UnternehmenLiquidität. Bei dem derzeitigen Polster der Rentenversicherung von 34Milliarden Euro gibt es zudem keinen Grund mehr für dieVorfälligkeit. Daher sollte sich die Bundesregierung an ihr eigenesVersprechen von 2005 halten und die Fälligkeit der Beiträge gemeinsammit der Umsatzsteuer auf den 10. des Folgemonats verlegen. Einweiteres bürokratisches Ärgernis ist die völlig unzureichendeSofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Der Schwellenwertwurde zuletzt vor mehr als 50 Jahren an die Geldentwertung angepasst.Wir fordern die Bundesregierung auf, den Schwellenwert sofort von410 Euro auf 1.000 Euro anzuheben. Dies erspart dem Mittelstanderhebliche Bürokratiekosten und schafft gleichzeitig Anreize fürInvestitionen, z.B. in die Digitalisierung, ohne den Staatshaushaltzu belasten. Schließlich wurden auch die Politikergehälter nicht aufdem Stand von 1965 eingefroren."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell