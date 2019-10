Mario Öhlinger führt BNI Südwest weiter

Wien (ots) - Leitet mit Kevin Barber nun gemeinsam die Geschicke der RegionMario Öhlinger steigt mit sofortiger Wirkung als Franchisenehmer undExekutivdirektor in die Region Südwest (Freiburg, Karlsruhe, Mannheim-Darmstadtund Heidelberg-Heilbronn) mit aktuell 45 Chaptern für das weltweit größteUnternehmernetzwerk BNI (Business Network International) ein. 2005 wurde inSüdwest das 1. Unternehmerteam von Kevin Barber gegründet und so lange ist MarioÖhlinger auch schon als Mitglied dabei. Als Raumausstattermeister ist er nebenseinem Beruf auch bei BNI vorangeschritten und hat neben der Betreuungverschiedener bestehender Chapter auch sechs Chapter selbst aufgebaut. AlsGebietsdirektor hat er die Region Karlsruhe zu einer der erfolgreichstenRegionen mit über 500 Mitgliedern in Deutschland ausgebaut. Zusammen werdenBarber und Öhlinger nun gemeinsam die Geschicke von Südwest führen.Changing the way the world does business bedeutet für Mario Öhlinger: Menschenzusammenzubringen, um etwas zu erreichen, das ein einzelner nie hätte schaffenkönnen. Damit es den Mitgliedern, deren Mitarbeitern und Familien dauerhaft gutgeht.Regionale Wirtschaftsförderung im Südwesten"Ich freue mich wirklich sehr, nun als BNI-Exekutivdirektor weitere Unternehmerin meiner Region (https://bni-suedwest.de/) zu begeistern, bessere Geschäfteüber strategisches Beziehungsmarketing zu erzielen. Jede Gemeinde hat eineigenes BNI-Unternehmerteam verdient", ergänzt Mario Öhlinger. "Gemeinsam mitmeinem genialen Direktorenteam werden wir bis 2022 über 60 Unternehmerteams imSüdwesten haben. BNI ist eine echte WIN-WIN-WIN-Situation", sagt er und freutsich über Anfragen von regionalen Unternehmern, die nun genau wissen wollen, wieman von Darmstadt bis zur Schweizer Grenze und von Kaiserslautern bis BadMergentheim mit seinen Produkten und Dienstleistungen nicht nur regional oderbundesweit bekannter werden kann, sondern zusätzlich global in die ganze Weltgeschäftliche Kontakte knüpfen kann.Foto von Mario Öhlinger gibt es unter: https://bni.de/de/newsKontakt:BNI GmbH &Co.KGRobert NürnbergerLeitung Marketing & KommunikationTel.: +43 1 308 64 61 24r.nuernberger@bni-no.dewww.bni.deOriginal-Content von: BNI GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuell