Mario Draghi eröffnet Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften / 17 Nobelpreisträger und 350 Nachwuchsökonomen nehmen teil

Lindau (ots) - Zum Auftakt der 6. Lindauer Tagung derWirtschaftswissenschaften hält der Präsident der EuropäischenZentralbank Mario Draghi am morgigen Mittwoch, den 23. August dieEröffnungsrede. An der Tagung nehmen 17 Nobelpreisträger und 350Nachwuchsökonomen aus 66 Ländern teil. Bis Samstag, den 26. Augusthaben sie Gelegenheit zum intensiven Austausch miteinander. Zu denteilnehmenden Preisträgern zählen Oliver Hart und Bengt Holmström,die 2016 gemeinsam den "Preis der Schwedischen Reichsbank fürWirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel" erhielten, dergemeinhin als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet wird.Die Präsidentin des Kuratoriums der LindauerNobelpreisträgertagungen, Bettina Gräfin Bernadotte af Wisborg, sagteim Vorfeld mit Blick auf ihre Eröffnungsrede: "Ich möchteherausstellen, dass Lindau schon immer eine passende Antwort aufIsolationismus gegeben hat: Hunderte der besten Köpfe von allenKontinenten diskutieren hier neue Ansätze und teilen ihrePerspektiven. In Lindau führte der internationale undgenerationenübergreifende Dialog in der Vergangenheit zukonstruktiven Lösungsansätzen für manche Herausforderung unsererZeit. Das erhoffe ich mir auch von der diesjährigen Tagung." Zu denKernthemen der Lindauer Tagung zählen die soziale Ungleichheit, dieForschung im Bereich der Vertrags- und Organisationstheorie sowie dieGeld- und Fiskalpolitik. Mit Spannung werden die Ausführungen MarioDraghis erwartet. Der EZB-Präsident wird über die Wechselwirkungenzwischen Forschung und geldpolitischer Entscheidungsfindung sprechenund darüber reflektieren, wie beide sich als Reaktion auf dieFinanzkrise weiterentwickelt haben. Mario Draghi hat selbst langeJahre als Ökonomieprofessor an italienischen Universitäten gelehrt.Im Rahmen des Get-Together im Dornier Museum in Friedrichshafenspricht am Mittwochabend der Chef des Bundeskanzleramts,Bundesminister Peter Altmaier, als Vertreter der Bundesregierung.Nach Angaben des Bundeskanzleramts wird er in seiner Rede dieRelevanz von internationaler Verständigung und Multilateralismus -gerade in Zeiten von Abschottung und Separatismus - hervorheben.Die teilnehmenden Nachwuchsökonomen sind exzellente Studierende,Doktoranden und Postdoktoranden unter 35 Jahren, die ein mehrstufigesinternationales Auswahlverfahren durchlaufen haben. Sie erwartet einProgramm mit Vorträgen der Preisträger und Podiumsdiskussionen. Indiesem Jahr gibt es erstmals Seminare, in denen mehr als 80Nachwuchsökonomen ihre eigene Forschungsarbeit vor bis zu sechsPreisträgern präsentieren und individuelles Feedback erhalten werden.Am Samstag, den 26. August findet eine Schifffahrt auf dem Bodenseezur Insel Mainau statt, wo die Tagung mit einer Podiumsdiskussion zuden Herausforderungen der sozialen Ungleichheit in der Welt endet.Seit ihrer Gründung im Jahr 1951 haben sich die LindauerNobelpreisträgertagungen zu einem weltweit einzigartigen Forum fürden internationalen Austausch in den naturwissenschaftlichenDisziplinen und seit 2004 auch in den Wirtschaftswissenschaftenentwickelt. Die Tagungen dienen dem Wissenstransfer, der Inspirationund der Vernetzung von Wissenschaftlern.Pressekontakt:Gero von der SteinLeiter Kommunikation+49 (0)8382 / 27731-26gero.vonderstein@lindau-nobel.orgOriginal-Content von: Kuratorium f?r die Tagungen der Nobelpreistr?ger in Lindau, übermittelt durch news aktuell