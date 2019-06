Marine erleben auf der Kieler Woche (FOTO)

Kiel (ots) -Die Deutsche Marine begrüßt am 21. Juni 2019 mehr als 35 Schiffeund Boote aus zwölf Nationen zur 125. Kieler Woche. Rund 2.500Marinesoldaten werden den Stützpunkt in der Wik bevölkern.Zu den "grauen Gästen" gehören unter anderem das US-amerikanischeKommandoschiff "Mount Whitney", das Landungsschiff HMS "Albion" derköniglich-britischen Marine und das spanische Segelschulschiff "JuanSebastian Elcano". Außerdem werden Zerstörer, Fregatten, Kommando-und Hilfsschiffe sowie Minenjäger, aus den NATO Ländern Belgien,Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Lettland, denNiederlanden, Norwegen, Polen und Spanien zu Besuch sein. Flaggschiffist der Einsatzgruppenversorger "Bonn", eines der größten Schiffe derDeutschen Marine.Die Marinen laden am Samstag und Sonntag des Eröffnungswochenendessowie am Mittwoch zum Open Ship ein. Dort können Interessierte dieKolosse in Augenschein nehmen. Open Ship heißt dabei aber nicht nurSchiffsbesichtigung. Die weiteste Anreise haben die Kameraden von derGebirgsjägerbrigade 23 aus Bad Reichenhall. Sie bringen einHägglund-Kettenfahrzeug, Ski- und Kletterausrüstung und einHochgebirgszelt mit. Die Kieler Stützpunkttaucher richten einenTauchcontainer ein, an der Feldpoststelle kann man Postkartenversenden und die Marineflieger zeigen Vorführungen mit einem "SeaKing". Ein Drillteam des Wachbataillons gibt es ebenso zu sehen wieBoardingsoldaten des Eckernförder Seebataillons und derenniederländische Kameraden der Marineinfanterie vom Korps Mariniers.Weitere Höhepunkte sind die Kranzniederlegung aller Schiffe amMarine-Ehrenmal Laboe am 24. Juni, das Flaggschiff-Konzert auf demEinsatzgruppenversorger "Bonn" am 26. Juni und der Tanzabend "NavyNight" am 23. Juni im Legienhof. Die Marinekutter-Regatta wird indiesem Jahr besonders geehrt: Sie erhält am 25. Juni das "Blaue Band"von Ministerpräsident Daniel Günther.Während der Kieler Woche wird an der Kiellinie / Ecke Parkstraßeein Informationspark eingerichtet. Hier kann man dieMarine-Kutterregatta auf Leinwänden live verfolgen und sich nebenbeiüber die Marine und den Deutschen Marinebund informieren.Programm der Deutschen Marine auf der Kieler Woche:Freitag 21. Juni07:30 Uhr (Beginn) EinlaufparadeSonnabend 22. Juni13:30-17:30 Uhr, 12:30-17:30 UhrOpen Ship* (mit Programm Marineflieger, Gebirgsjäger,Wachbataillon etc.) Marine Info-Park an der Kiellinie / EckeParkstraße (u.a. Videotrailer Kutter-Regatten)Sonntag 23. Juni09:15-11:00 Uhr, 13:30-17:30 Uhr, 12:30-17:30 Uhr, 20:00-02:00 UhrGottesdienst an Bord des Einsatzgruppenversorgers Bonn (nurbestätigte Anmeldungen, Anmeldung an kielerwochestab@bundeswehr.org)Open Ship* (mit Programm Marineflieger, Gebirgsjäger,Wachbataillon etc.) Marine Info-Park an der Kiellinie / EckeParkstraße (u.a. Videotrailer Kutterregatten)Tanzabend "Navy Night" ab 18 Jahren im Legienhof (Legienstraße 22,Kiel); Anmeldung 0431 71745 2568/ 2569 oderkielerwochestab@bundeswehr.orgMontag 24. Juni10:00-11:15 Uhr, 12:30-15:30 Uhr, 16:00-17:00 UhrKranzniederlegung im Gedenken an die in See gebliebenen Kameradenaller Länder (Marineehrenmal Laboe, Strandstraße 92, Laboe) MarineInfo-Park an der Kiellinie / Ecke Parkstraße (u.a. VideotrailerKutterregatten) Siegerehrung Kutterregatta (ZK 10 und offeneKlassen), Filmsaal Marinestützpunk KielDienstag 25. Juni12:30-15:30 Uhr, 16:00-17:00 UhrMarine Info-Park an der Kiellinie / Ecke Parkstraße (u.a.Videotrailer Kutterregatten) Verleihung "Blaues Band" durchMinisterpräsident Günther an die Marinekutterregatta imMarinestützpunkt KielMittwoch 26. Juni13:30-17:30 Uhr, 12:30-17:30 Uhr, 19:00-21:00 UhrOpen Ship* (mit Programm Marineflieger, Gebirgsjäger,Wachbataillon etc.) Marine Info-Park an der Kiellinie / EckeParkstraße (u.a. Videotrailer Kutterregatten) Konzert desMarinemusikkorps Kiel an Bord des Einsatzgruppenversorgers "Bonn"(nur bestätigte Anmeldungen, Anmeldung ankielerwochestab@bundeswehr.org)Donnerstag 27. Juni18:00-20:00 Uhr, 12:30-15:30 UhrKonzert Big Band Bundeswehr in der Forstbaumschule (keineAnmeldung, Eintritt frei) Marine Info-Park an der Kiellinie / EckeParkstraße (u.a. Videotrailer Kutterregatten)Freitag 28. Juni16:00-17:00 Uhr Siegerehrung Kutterregatta (K-II-K, OLJM, INAT,JWK), Filmsaal Marinestützpunkt KielSonnabend 29. Juni16:00-17:00 Uhr Siegerehrung Kutterregatta (Kutterrace) imFilmsaal des Marinestützpunk Kiel*Beim Einlass in den Stützpunkt werden Taschenkontrollendurchgeführt. Haustiere sind beim Open Ship nicht zugelassen. ZumOpen Ship wird ab 13 Uhr ein kostenloser Pendelverkehr mit Barkassenzwischen dem Fähranleger "Bellevue" im Stadtteil Düsternbrook und demMarinestützpunkt eingerichtet. Kinder unter 14 Jahren sowie Personenunter 48 Kilogramm Körpergewicht und / oder 120 cm Körpergröße könnenaus Sicherheitsgründen leider nicht mitgenommen werden. Die Barkassensind nicht barrierefrei. Wir werden dabei leider auch solche Personennicht mitnehmen können, deren körperliche Einschränkungen im Notfalleine selbstrettende Maßnahme erschweren würde.Hinweise für die PresseDas Kieler Woche Büro des Presse- und Informationszentrums derMarine ist ab Freitag, den 21. Juni 2019 täglich ab 9 Uhr geöffnet.Medienvertreter werden gebeten, sich hier mit ihrem Presseausweisoder einer redaktionellen Beauftragung zu akkreditieren und diePressekarte für den Marinestützpunkt in Empfang zu nehmen.Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Str. 17, 24106 KielOffizierheim, 3. Obergeschoss, Raum Neustadt Telefon: +49(0)431-71745-1410/1411 Fax: +49 (0)431-71745-1412 E-Mail:marinekielerwoche@bundeswehr.orgTermin 1 - Freitag 21. Juni 2019Pressefahrt mit einer Barkasse der Marine: Eintreffen an derHauptwache des Marinestützpunktes bis spätestens 5:15 Uhr. Einspäterer Einlass ist nicht möglich. Wetterfeste Kleidung wirdempfohlen. Verpflegung kann nicht bereitgestellt werden. Die Barkassewird voraussichtlich gegen 12 Uhr in den Marinestützpunktzurückkehren.Ort: Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17, 24106KielAnmeldung: Bitte akkreditieren Sie sich mit dem beiliegendenAkkreditierungsformular für die Einlaufparade bis Donnerstag, den 20.Juni um 9 Uhr. Die Plätze an Bord der Barkasse sind begrenzt undwerden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Warten Sie bitte in jedemFall eine Bestätigung Ihrer Akkreditierung ab. Es besteht keinAnspruch auf eine Mitfahrt.Termin 2 - Freitag 21. Juni 2019Begleiten der Einlaufparade vom Marinestützpunkt aus: Eintreffenan der Hauptwache des Marinestützpunktes bis spätestens 6:30 Uhr. DieEinlaufparade wird gegen 12 Uhr beendet sein.Ort: Hauptwache Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17, 24106KielAnmeldung: Bitte akkreditieren Sie sich mit dem beiliegendenAkkreditierungsformular für die Einlaufparade bis Donnerstag, den 20.Juni um 9 Uhr.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarinePressestelle Einsatzflottille 1, KielTelefon: +49 (0)431-71745-1410/1411Fax: +49 (0)431-71745-1412E-Mail: marinekielerwoche@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell