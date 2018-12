Marine Products: Reicht das?

Weitere Suchergebnisse zu "Marine Products":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Marine Products unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Freizeitartikel". Die Marine Products-Aktie notierte am 21.12.2018 mit 16,53 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Marine Products haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Marine Products ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Leisure Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,28 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 33 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,77 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Marine Products wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Marine Products auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Marine Products erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,45 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Leisure Products"-Branche sind im Durchschnitt um 19,21 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,24 Prozent im Branchenvergleich für Marine Products bedeutet. Der "Consumer Discretionary"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 16,83 Prozent im letzten Jahr. Marine Products lag 4,62 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.