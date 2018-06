Marine Petroleum: Aktienanalyse vom 29.06.2018

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ CM notiert Marine Petroleum per 28.06.2018 bei 4,28 USD. Marine Petroleum zählt zu "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Nach einem bewährten Schema haben wir Marine Petroleum auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,72 liegt Marine Petroleum unter dem Branchendurchschnitt (79 Prozent). Die Branche "Oil, Gas & Coal" weist einen Wert von 49,91 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 9,13 % ist Marine Petroleum im Vergleich zum Branchendurchschnitt Oil, Gas & Coal (5,02 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 4,11 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Buy" ableiten.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Marine Petroleum. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.