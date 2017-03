Marine Harvest: Ein interessantes Ergebnis!

Liebe Leser,

auf der Homepage des NASDAQ-Index war kürzlich ein interessanter Artikel zu Marine Harvest zu lesen. Anhand einer „DividendRank-Formel“ erklärte man dort, warum die Aktie derzeit möglicherweise ein lohnendes Investment ist.

Hier werden tausende Dividendenbestände nach einer Formel bewertet, die speziell entworfen wurde, um diejenigen Aktien zu identifizieren, die zwei wichtige Merkmale kombinieren: Starke Fundamentaldaten und eine Bewertung, die preiswert aussieht. Und genau hier hat Marine Harvest derzeit einen Rang in den Top 10%, was darauf hindeutet, dass die Aktie durchaus das Interesse von Investoren verdient.

Was die Marine Harvest-Aktie noch interessanter macht, so NASDAQ, ist die Tatsache, dass im Handel am vergangenen Mittwoch die Aktien von Marine Harvest überverkauft waren und für einen Preis von nur 16.22 Dollar pro Aktie gehandelt wurden. Hierbei wird „überkauft“ an dem Relative Strength Index oder RSI gemessen. Dies ist ein technischer Analysenindikator, welcher verwendet wird, um den Impuls auf einer Skala von null bis 100 zu messen. Eine Aktie gilt als überkauft, wenn der RSI-Wert unter 30 fällt. Marine Harvest ASA wies hier einen Wert von 28,7 auf. Im Vergleich dazu haben die beobachteten Aktien derzeit einen durchschnittlichen RSI von 49,9. Hier wird deutlich, dass ein sinkender Aktienkurs eine bessere Chance auf höhere Renditen für Dividendenanleger bietet. Und tatsächlich bedeutet die derzeitige jährliche Dividende von 1,34 pro Aktie, die Marine Harvest aktuell in vierteljährlichen Raten zahlt, eine jährliche Rendite von 8,11%, sofern man den jüngsten Kurs von 16,53 Dollar zugrunde legt.

Ein bullisher Investor könnte Marine Harvest´s Bewertung von 28,7 als ein Zeichen betrachten, dass sich der jüngste Kaufboom bald wieder legen könnte und nun Zeit für einen Einstieg ist. Nun, meines Erachtens gibt es an der Börse zwar nie wirkliche Sicherheiten, doch hier könnte wohl ein zweiter Blick nicht schaden.

Ein Beitrag von Thomas Liebigman.