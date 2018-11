Marine Harvest bringt Markenstrategie und ändert Firmennamen in Mowi

Edinburgh, Schottland (ots/PRNewswire) -Heute führte Marine Harvest den globalen Markennamen MOWI ein undändert darüber hinaus seinen Unternehmensnamen in Mowi um.Mowi hat seine Wurzeln in der Geschichte des Unternehmens. DasUnternehmen, das wir heute als Marine Harvest kennen, wurde vonnorwegischen Aquakultur-Pionieren vor mehr als 50 Jahren als Mowigegründet.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/782633/Marine_Harvest_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/782634/Mowi_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/782635/Brattholmen_salmon_farm.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/782636/Alf_Helge_Aarskog.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/783102/Marine_Harvest.jpg(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/783103/Marine_Harvest_Mowi.jpg )"Ich freue mich sehr, dass wir jetzt das Unternehmen auf einhöheres Niveau führen. Durch die Umsetzung unsererMOWI-Branding-Strategie können wir unsere integrierteWertschöpfungskette vom Futter bis zum Verbrauchertellerkommunizieren. Wir freuen uns darauf, unsere neue MOWI-Produktliniein den kommenden Monaten bekannt zu geben", sagt Alf-Helge Aarskog,CEO von Marine Harvest.Das Unternehmen wird die MOWI-Marke in ausgewählten Märkteneinführen. Die Markenprodukt-Linie - die noch bekannt gegeben wird -wird den Kunden Wertschöpfung in Bezug auf Geschmack, Bequemlichkeit,Ernährung und Rückverfolgbarkeit bieten."Mowi ist ein inspirierender Name, der an unseren Pioniergeist inden letzten 50 Jahren erinnert", sagt Aarskog. "Seit im Jahr 1984 dieersten Lachse aufgezogen wurden, sind wir zu einem global vollständigintegrierten Unternehmen angewachsen, das Aufzucht, Fütterung,Tierhaltung, Verarbeitung und Verkauf abdeckt. In den letzten 50Jahren sind wir unserem zentralen Wert immer treu geblieben - derSorge um unsere Mitarbeiter, unsere Fische, unsere Kunden und dieUmwelt."Die vorgeschlagene Namensänderung benötigt noch die Zustimmung derAktionäre, und das Unternehmen hat heute eine außerordentlicheHauptversammlung einberufen, um die Namensänderung mit Wirkung vom 1.Januar 2019 einzuführen.Über die Marine Harvest GroupMarine Harvest Group ist das weltweit führende Seafood-Unternehmenund der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 24 Ländernund insgesamt 13.650 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hatseinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslogehandelt.Weitere Informationen erhalten Sie unter:http://www.marineharvest.comZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten,wie Aussagen, die sich auf die Ziele und Strategien von MarineHarvest, die Lachspreise, die Fähigkeit zur Steigerung oderVariierung des Fangvolumens, Trends in der fischverarbeitendenIndustrie, Umstrukturierungsmaßnahmen, Wechselkurs- undZinsschwankungen, erwartungsgemäße Ausgaben für Forschung undEntwicklung, Geschäftsaussichten und Markt-Positionierung,demografische und Preis-Trends, strategische Initiativen sowie dieAuswirkungen außergewöhnlicher Ereignisse und anderer Angelegenheiten(einschließlich Entwicklungen in Bezug auf Gesetze, Vorschriften undstaatliche Politik in Bezug auf die Branche und Änderungen derBilanzierungspolitik, Standards und Interpretationen) auf dieGeschäfte und Ergebnisse von Marine Harvest beziehen.Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter oder Sätzewie "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen","schätzen," "kann ansteigen", "kann schwanken", "planen", "Ziel","Vorgabe", "Strategie" und ähnliche Ausdrücke oder zukunftsgerichtetebzw. konditionale Verben wie "könnte", "wird", "sollte" und "könnte"gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen die aktuellenEinschätzungen oder Erwartungen zukünftiger Ereignisse oderzukünftiger Ergebnisse von Marine Harvest dar. Die tatsächlichenErgebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen, weil dieRealisierung dieser Ergebnisse vielen Risiken und Unsicherheitenunterliegt. Der ASA-Jahresbericht von Marine Harvest enthältzusätzliche Informationen über Faktoren, welche die tatsächlichenErgebnisse negativ beeinflussen könnten. Dazu gehören: Änderungen desLachspreises, einschließlich des Wertes unserer biologischenVermögenswerte; Risikoabsicherung; Risiken im Zusammenhang mitFischfutter; Wirtschafts- und Marktrisiken; Risiken in Bezug aufEntkommen, Krankheiten und Fischläuse; Produktrisiken; Risiken imZusammenhang mit unseren Übernahmen; Finanzierungsrisiken;Regulierungsrisiken in Bezug auf Lebensmittelsicherheit, dieAquakultur-Industrie, Verarbeitung, Wettbewerb und Anti-Korruption;Branchenbeschränkungsrisiken; Prozessrisiken; Risiken in Bezug aufSteuer-und Rechnungswesen, Strategie und Wettbewerb sowie Reputation.