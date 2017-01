Marine Harvest: Dies käme einem Zuwachs von rund 185 % gleich!

Liebe Leser,

Marine Harvest ASA hat in der vergangenen Woche vorläufige Zahlen für das 4. Quartal 2016 vorgelegt. Es hat den Anschein, als könnte der größte Zuchtlachskonzern der Welt sein operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern.

Wachstum beim EBIT

So liegt das EBIT voraussichtlich bei 257 Mio. Euro, während der Vergleichswert im 4. Quartal 2015 noch 90 Mio. Euro betrug. Dies käme einem Zuwachs von rund 185 % gleich. Der Konzern konnte auf seinen Fischfarmen in aller Welt rund 100.000 Tonnen Lachsfleisch produzieren. Mit Abstand größter Lieferant sind die Zuchtanlagen in Norwegen (65.000 Tonnen). Dahinter folgen Schottland (12.000 t), Kanada (9.500 t) und Chile (7.500 t).

Am profitabelsten wirtschafteten dabei Kanada und Norwegen. Dort lag das EBIT pro Kilogramm bei 3,30 Euro bzw. 2,70 Euro. Chile bleibt mit 2,60 Euro je Kilo knapp dahinter. Das Ergebnis in Chile hätte jedoch noch um 0,55 Euro besser ausfallen können, wurde aber vom Verkauf von Anlagevermögen belastet. Das zinstragende Fremdkapital beträgt zum Ende des Quartals etwa 890 Mio. Euro. Am 15. Februar will das Unternehmen den endgültigen Finanzbericht vorlegen.

Ein Gastbeitrag von Mark de Groot.

