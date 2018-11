Marine Harvest Aktie: Weiterhin auf Wachstumskurs?

Mit Marine Harvest geht es zu Ende. Das betrifft allerdings nicht das Unternehmen selbst, sondern lediglich den Namen. Künftig will das Unternehmen als „Mowi“ auftreten. Der Name soll an den Pioniergeist der letzten 50 Jahre erinnern und außerdem bei der globalen Vermarktung helfen. Analysten stehen den Plänen bisher gelassen gegenüber.

Solange sich an den Fundamentaldaten nichts ändert, wird die Aktie des Lachsfarmriesen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.