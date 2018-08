Marine Harvest-Aktie: Mehr Menschen, mehr Lachs?

Die Marine Harvest-Aktie hat in diesem Jahr eine wirklich gute Entwicklung an den Tag gelegt. Das Fischereiunternehmen hat vor kurzem erst ein neues Jahreshoch erklommen und damit den Aufwärtstrend bestätigt. Aktuell bewegt sich die Aktie in einer kleineren Korrektur nach unten. Die Marktaussichten sind dank der weltweiten Bevölkerung besser denn je. Die Weltbevölkerung wird auch in den nächsten Jahren weiter wachsen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.