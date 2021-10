Marine-Aktien: Stifel ist optimistisch für diese Marine-Unternehmen!

ÜberblickBenjamin Nolan hat die Kursziele für die Schifffahrtsunternehmen. (NYSE:MATX) und(NYSE:KEX) angehoben und ist optimistisch für diese Aktien. Nolan stufte Kirby von “Hold” auf “Buy” hoch und erhöhte das Kursziel von 64 $ auf 65 $ (was ein Kursplus von 20 % bedeutet). Laut Nolan verbessert sich die Nachfrage in allen Kerngeschäften von Kirby, was sich durch die zunehmende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!