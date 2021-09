Marin Software-Aktie: Ein herber Rückschlag?

Umsatzbeteiligung an der Entwicklung

Die Aktien von Marin Software Inc. (NASDAQ:MRIN) stiegen sprunghaft an, nachdem das Management bekannt gab, dass das Unternehmen mit Google LLC (NASDAQ:GOOGL) eine Vereinbarung zur Umsatzbeteiligung an der Entwicklung seiner Enterprise-Tech-Plattform und Softwareprodukte abgeschlossen hat.

Die Umsatzbeteiligungsvereinbarung wird nach dem 30. September 2021 in Kraft treten, nachdem die bestehende Vereinbarung zwischen Marin und Google im Dezember 2018 planmäßig beendet



