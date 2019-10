Marihuana-Aktien erreichen ein 1-Jahres-Tiefststand

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Eine Reihe von Marihuana-Aktien hat ihren Einjahrestiefstand erreicht. Die Top-Unternehmen Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), Tilray (WKN:A2JQSC) und Canopy Growth (WKN:A140QA) erreichten alle diesen zweifelhaften Meilenstein nach Börsenschluss am 1. Oktober, nachdem das Gleiche ebenfalls am Tag davor passiert war.

Obwohl es an den beiden Tagen nur wenige unternehmensspezifische Nachrichten gab, die das Trio betrafen, haben breitere negative Entwicklungen in jüngster Zeit zu einer rückläufigen Tendenz beigetragen.

Das vielleicht Wichtigste ist die Kontroverse über das Vaping, bei dem immer mehr Verletzte und sogar Todesfälle bei den Menschen gemeldet werden, die diese Art des Konsums nutzen. Die Untersuchungen, die in zwei Staaten durchgeführt wurden, zeigen, dass der Großteil der Fälle in diesen Staaten auf den Konsum von Cannabis in Vaping-Geräten zurückzuführen war, die für Tabakerzeugnisse gedacht sind. Viele Cannabis-Unternehmen produzieren und verkaufen Waren für Vape-Nutzer.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysten, die Marihuana-Aktien verfolgen, deutlich weniger begeistert von den führenden Unternehmen der Branche sind. Letzte Woche zum Beispiel hat Bank of America ihre Empfehlung für Canopy Growth – eine führende Aktie in diesem Sektor – von Kaufen auf Neutral herabgestuft. Die Bank senkte auch das Kursziel für die Aktie, von 46 US-Dollar auf 27 US-Dollar.

Kurz zuvor startete Oppenheimer die Berichterstattung der Canopy Growth-Aktie mit einer lauwarmen (d. h. neutralen) Empfehlung und wies darauf hin, dass das Unternehmen laut den Schätzungen der Bank 500 Mio. US-Dollar an Verlusten über einen Zeitraum von zwei Jahren machen könnte.

Eine weitere wichtige Entwicklung scheint für die Cannabis-Industrie positiv zu sein, doch auch das Gute hat eine schwarze Seite. Der Secure und Fair Enforcement (SAFE) Banking Act wurde im US-Repräsentantenhaus mit großer Mehrheit verabschiedet. Dieses möglicherweise neue Maßstäbe setzende Gesetz gibt den Banken und anderen Finanzinstituten das Recht, grundlegende Bankdienstleistungen für die Unternehmen anzubieten, die am Marihuana-Handel beteiligt sind.

Obwohl das in einem Geschäft, das gezwungen ist, einen Großteil seiner Einzelhandelstätigkeit mit Bargeld zu betreiben, dringend erforderlich ist, ist die Zukunft ungewiss.

Einige mächtige Republikaner im Senat, hauptsächlich Mitch McConnell, haben Widerstand gegen die Verabschiedung von Gesetzen gezeigt, die helfen, den Marihuana-Handel zu liberalisieren und zu legitimieren. Viele Regierungs- und Cannabis-Wirtschaftsexperten sind der Meinung, dass der Senat weder eine Version des SAFE Banking Act noch eine ähnliche Gesetzgebung verabschieden wird, die derzeit in dieser Kammer geprüft wird.

Am 1. Oktober beendete Canopy Growth den Tag mit 4,8 % Verlust bei 21,82 US-Dollar pro Aktie. Die Zahlen für Aurora Cannabis lagen bei 6,4 % Verlust bzw. 4,11 US-Dollar und für Tilray bei 2,3 % Minus und einem Kurs von 24,18 US-Dollar.

