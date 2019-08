Marihuana-Aktie The Green Organic Dutchman beantragt die Börsenzulassung an der Nasdaq

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

The Green Organic Dutchman (WKN:A2JLEE) hat einen Antrag auf die Notierung der Aktien an der Nasdaq gestellt.

Nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden wird The Green Organic Dutchman an der Nasdaq unter dem Symbol “TGOD” gehandelt. Das Unternehmen kündigte an, dass es auch weiterhin unter dem gleichen Symbol an der Toronto Stock Exchange (TSX) handeln wird.

“Das ist ein wichtiger Schritt im Wachstum von TGOD, der unsere Investorenzahl erweitern und den Zugang für internationale Investoren verbessern wird, während wir eine führende globale Marke für organisches Cannabis aufbauen”, sagte CEO Brian Athaide in einer Pressemitteilung. “Unser Team konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung unseres Geschäftsplans und die Schaffung von Mehrwert für unsere Aktionäre.”

Athaide hat recht, denn der Wechsel von der Freiverkehrsbörse (OTC) zur Nasdaq hat seine Vorteile. Dies führt tendenziell zu einem höheren Handelsvolumen und einer geringeren Volatilität der Aktie eines Unternehmens. Es kann dem Unternehmen auch helfen, Kapital über Aktienverkäufe aufzunehmen, insbesondere an institutionelle Investoren. Darüber hinaus werden an der Nasdaq notierte Aktien von den Investoren üblicherweise als legitimer angesehen als die OTC-Aktien. All diese Faktoren können den Aktienkurs eines Unternehmens ankurbeln, und mehrere Cannabis-Aktien haben nach der Notierung an der Nasdaq oder New York Stock Exchange einen starken Kursanstieg erfahren.

Mit mehr als 200.000 kg erwarteter Cannabis-Spitzenproduktion soll The Green Organic Dutchman einer der größten Produzenten in Kanada werden. Das wird das Unternehmen wahrscheinlich zu einer beliebten Cannabis-Aktie bei den Investoren machen, in einer Branche, von der einige Analysten glauben, dass sie innerhalb eines Jahrzehnts 200 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz generieren könnte.

Die Listung an der Nasdaq wird dazu beitragen, die Aktien von The Green Organic Dutchman noch besser bekanntzumachen.

Dieser Artikel wurde von Joe Tenebruso auf Englisch verfasst und am 07.08.2019 auf Fool.com veröffentlicht.

