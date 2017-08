Marie-Luise Lewicki gibt ELTERN-Chefredaktion ab und wird Herausgeberin / G+J führt Print und Digital für führende Familienangebote zusammen - mit Digitalexperten Bernd Hellermann an der Spitze (FOTO)

Hamburg (ots) -Marie-Luise Lewicki gibt ELTERN-Chefredaktion nach 16 Jahren abund wird HerausgeberinGruner + Jahr führt Print und Digital für Deutschlands führendeFamilienangebote unter einem Dach zusammen - mit DigitalexpertenBernd Hellermann an der SpitzeNeues Führungsteam neben Hellermann mit Rosa Wetscher, FranziskaKlingspor und Thorsten HegerMarie-Luise Lewicki gibt nach fast 16 Jahren als Chefredakteurinvon ELTERN auf eigenen Wunsch die redaktionelle Verantwortung für dieELTERN-Gruppe ab. Sie wird Herausgeberin der Zeitschrift.Stephan Schäfer, Produktchef Gruner + Jahr: "Mit Marie-LuiseLewicki geht eine Ära zu Ende. Sie hat ELTERN entscheidend geprägtund es geschafft, die Marke in Print und Digital immer wiederzeitgemäß weiterzuentwickeln. Marie-Luise Lewicki ist eine der großenStimmen in den gesellschaftspolitischen Erziehungsdebatten derBundesrepublik der vergangenen Jahrzehnte. Ich danke ihr von Herzenfür ihr Engagement und ihre Leidenschaft. Und ich freue mich, dasssie ihre Erfahrung weiter einbringt."Marie-Luise Lewicki: "Als ich 1990 zu ELTERN kam, war das Liebeauf den ersten Blick. An diesem Gefühl hat sich nie etwas geändert.ELTERN, ELTERN FAMILY und ELTERN.DE beschäftigen sich mit demschönsten Thema der Welt, dem Leben selbst. Und ich hatte das Glück,dabei so lange an entscheidender Stelle mitwirken zu können. Jetztaber sind 22 Jahre in der Chefredaktion und der 57. Geburtstag guteGründe, zurückzutreten und der nächsten Generation Platz zu machen.Das tue ich mit den allerbesten Wünschen für mein Team und meinenNachfolger."Gruner + Jahr vereint die in Print und Digital größtenFamilienmarken ELTERN und URBIA redaktionell unter einem Dach undschafft so Deutschlands führende Familienredaktion. Das Team vonURBIA wird dafür von Köln nach Hamburg umziehen.An die Spitze der neu formierten G+J Familienredaktion rückt derDigitalexperte Bernd Hellermann (37). Er wird Editorial Director derCommunity of Interest FAMILY - zusätzlich zu seinen bisherigenFunktionen als Leiter der CoI FAMILY und Geschäftsführer der G+JParenting Media GmbH. Er erhält damit die Gesamtverantwortung füralle Aktivitäten der Marken ELTERN, ELTERN FAMILY, ELTERN WISSEN,ELTERN Digital, URBIA und VORNAME.com über alle Kanäle.Leiterinnen der G+J-Familienredaktion werden Rosa Wetscher (62),bisher stellvertretende Chefredakteurin von ELTERN, und FranziskaKlingspor (32), die von SCHÖNER WOHNEN kommt. Klingspor befindet sichmomentan in Elternzeit und wird spätestens im Laufe des zweitenQuartals 2018 beginnen.Die Verantwortung für das Digitalgeschäft als Digital BusinessDirector der Community of Interest FAMILY übernimmt Thorsten Heger(38), bisher Leiter des Digital Business Managements von ELTERN. Diebisherige Leiterin von URBIA, Celia Keding, verlässt G+J auf eigenenWunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen, um sich neuenHerausforderungen zu stellen.Stephan Schäfer: "Es beginnt nun eine neue Ära für dieFamilienangebote von G+J: mit einer neuen Struktur, die Print undDigital zusammenführt; mit einer Redaktion, die alle Kanäle und alleMarken bedient; mit einem Führungsteam mit Bernd Hellermann an derSpitze, der für digitale Innovation steht; und mit vielen Ideen, mitdenen wir unsere Spitzenposition im Eltern-Journalismus inDeutschland ausbauen."Bernd Hellermann, Editorial Director Community of Interest FAMILYund Geschäftsführer G+J Parenting Media GmbH: "Mit der neuenAufstellung schaffen wir die Voraussetzung für die nächste Wachstums-und Ausbauphase unserer marktführenden Position. Mit Deutschlandsführender Familienredaktion werden wir unsere Leser und User in allenKanälen mit den besten journalistischen Inhalten versorgen. Mit RosaWetscher, Franziska Klingspor und Thorsten Heger sowie OliverSteinbach von ELTERN und Claudia Greiner-Zwarg von ELTERN FAMILY weißich ein Team um mich, das Ideenreichtum, Wissen und Tatendranggarantiert. Unser gemeinsames Ziel ist es, unternehmerisches Denkenzu fördern und durch schnelle Entscheidungswege an Geschwindigkeit zugewinnen."Über die Community of Interest FAMILYG+J ist im Familiensegment Marktführer in Deutschland. ZurCommunity of Interest FAMILY gehören die Marken ELTERN, ELTERNFAMILY, ELTERN WISSEN, ELTERN Digital, URBIA und VORNAME.com. Alleindie Digital-Marken im G+J Familienportfolio zählen monatlich über 21Millionen monatliche Visits (IVW 07/2017) und haben eineüberschneidungsfreie monatliche Gesamtreichweite von 7,16 MillionenUnique Usern (AGOF digital facts 2017-07).Über Gruner + JahrGruner + Jahr stellt Medienprodukte für die digitale Gesellschafther. Mit mehr als 500 Magazinen und digitalen Angeboten in über 20Ländern ist Gruner + Jahr einer der größten Magazinverlage in Europa.Seine Kernmärkte sind Deutschland und Frankreich; dort betreibt G+Jmit Prisma Media den führenden bimedialen Magazinverlag des Landes.In Deutschland gehören große Magazinmarken wie STERN, GEO undBRIGITTE zum Verlag. Mehr als ein Dutzend neue Titel, darunter FLOW,BEEF und BARBARA, unterstreichen die Position als Innovationsführerim Zeitschriftengeschäft. Im stark wachsenden Digitalmarkt besetzenpublizistische Websites des Hamburger Verlags führende Positionen inden Segmenten Frauen, Familie, People, Living, Food, Wissen und News.Im Community-Segment betreibt G+J reichweitenstarke Angebote wieChefkoch und Urbia. Zum wachsenden Commerce-Geschäft zählt der"Schöner Wohnen Shop". Mit Ligatus hält G+J eine führende Positionim Native-Advertising-Markt in Europa, und im Bereich derinhaltsgetriebenen Kommunikation ist die G+J-Tochter TerritoryMarktführer. 