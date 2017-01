"Marie Brand und das ewige Wettrennen" / Neuer Fall für Mariele Millowitsch in der ZDF-Krimireihe (FOTO)

Mainz (ots) -Es beginnt mit dem geheimnisvollen Tod eines Zeitungsboten, derkaltblütig überfahren wurde. Der Anschlag galt jedoch nicht ihm,sondern einer unbeliebten Lehrerin. Der 19. Fall der ZDF-Krimireihemit Mariele Millowitsch in der Titelrolle - "Marie Brand und dasewige Wettrennen" am Mittwoch, 25. Januar 2017, 20.15 Uhr - führtzunächst auf eine falsche Spur. Das wird Kommissarin Marie Brand undihrem Kollegen Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) schnell klar.Regisseur Michael Zens inszenierte die Ermittlungsstory mit immerneuen Wendungen nach dem Drehbuch von Stefan Rogall.Lehrerin Lena Böhmer (Victoria Mayer) hat viele Feinde in derElternschaft und auf Schülerseite - wegen angeblich ungerechterNotengebung, die so manche Zukunft ruiniert habe. Sind Leistungsdruckund die Angst vor schlechten Noten das Motiv für den Mordversuch? AlsVerdächtiger kommt zunächst der Halter des Tatfahrzeugs, OliverRenski (Rainer Sellien), in Frage. Der behauptet zwar, sein Wagen seigestohlen worden; er hat für die Tatzeit aber kein Alibi. Verdächtigist auch Anwalt Benedikt Haberland (Stephan Schad). Er hatte einenFeldzug gegen die Pädagogin geführt und juristische Schritte gegensie eingeleitet. Sogar Böhmers eifersüchtiger Ehemann Alexander(Felix Kramer) hätte ein Motiv. Besonders delikat: LenasLieblingsschüler Justus (Sven Gielnik) ist der Sohn von OliverRenski. Als Fotos von Justus und der Lehrerin als Liebespaar imInternet auftauchen, droht die Situation zu eskalieren. Marie undSimmel müssen schnell handeln, denn Lena Böhmer befindet sich erneutin Lebensgefahr.http://www.facebook.com/zdfkrimihttp://twitter.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mariebrandPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell