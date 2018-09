Marie Bäumer will Menschen durch Pferde glücklicher machen

Hamburg (ots) - Zuletzt begeisterte Marie Bäumer als RomySchneider in "3 Tage in Quiberon, jetzt betritt die Schauspielerinberuflich völlig neues Terrain: Bäumer bietet Mediationskurse mitPferden an. "Sie können uns so viel geben, sie sind sensibel undhaben eine riesige Fähigkeit zur Empathie", erklärt die 49-Jährige imInterview mit GALA (Heft 37/2018, ab heute im Handel). "Studienbelegen, dass man über Berührungen des Pferdes Heilung erfahren kann.Nimmt man über unser größtes Organ, die Haut, Verbindung zu dem Tierauf, löst das Blockaden." Sie selbst habe das erlebt, als sie sich"mit nacktem Oberkörper" auf ein Pferd legte. In ihrem 'AtelierEscapade' lade sie alle ein, dies ebenfalls zu tun. Marie BäumersMediationskurse finden 2019 in Kooperation mit der Pferde-Show Equilain Bayern statt.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationFrauke MeierGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: meier.frauke@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell