Marianne Wulff wechselt zu Dataport

Altenholz (ots) - Dr. Marianne Wulff wechselt zum 1. April 2017zum IT-Dienstleister Dataport. Die ausgewiesene E-Government-Expertinwird den Digitalisierungsprozess bei den Trägern von Dataportverantwortlich unterstützen.Wulff war von 2009 bis 2017 Geschäftsführerin von Vitako, derBundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.V. Davorarbeitete die promovierte Politologin 19 Jahre für die KommunaleGemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST). Zuletzt alsLeiterin der Programmbereiche Informations- undOrganisationsmanagement.Dr Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport, zum Wechselvon Dr. Wulff: "Mit Marianne Wulff kommt eine IT- undVerwaltungsexpertin zu uns, die sich vor allem durch viel Kompetenzund Wissen in diesem Gebiet auszeichnet. Sie ist nicht nur in derBerliner Szene hervorragend vernetzt sondern verfügt über vieleKontakte in den IT-Dienstleistungsbereich. Davon werden Dataport undseine Träger profitieren. Wir freuen uns auf sie."