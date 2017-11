Marianne Schieder: Landesgruppenvorsitzender Martin Burkert in den EVG-Vorstand gewählt

Berlin (ots) - Marianne Schieder, stellvertretende Vorsitzende derLandesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion, zur Wahl MartinBurkerts in den geschäftsführenden Vorstand der Eisenbahn- undVerkehrsgewerkschaft (EVG):Im Namen der gesamten Landesgruppe gratuliere ich unseremLandesgruppenvorsitzenden Martin Burkert zu seiner Wiederwahl in denEVG-Bundesvorstand!Für das Voranbringen der Verkehrswende braucht es Wegbereiter wieDich, Martin. Ich wünsche Dir Kraft und Ausdauer für dieHerausforderungen, um die Bahn und vor allem den Güterverkehr inDeutschland und Europa zukunftsfähig zu machen - gerade auch in derOpposition.In den vergangenen Jahren hast Du auch als Vorsitzender desVerkehrsausschusses deutlich gemacht, dass SPD und Gewerkschaftgemeinsam für den Verkehrsträger Schiene und vor allem gegen dieTrennung von Netz und Betrieb kämpfen.Vom Gewerkschaftstag der EVG geht ein eindeutiger Appell anmögliche Koalitionäre der Bundesregierung aus: Keine Entscheidungengegen den Verkehrsträger Schiene! Dafür steht und kämpft auch MartinBurkert und die SPD-Bundestagsfraktion.Pressekontakt:Anne JacobsPressesprecherin der Landesgruppe Bayernin der SPD-BundestagsfraktionPlatz der Republik 1 * 11011 BerlinMail: presse@annejacobs.deMobil: 0174 / 878 5351Tel.: (030) 227-53 848Fax: (030) 227-56 927Original-Content von: Bayern SPD im Bundestag, übermittelt durch news aktuell