Marianne & Michael planen schon die nächste Tournee / Volksmusik-Duo zeigt mit Blick auf 45-jährige Karriere gemischte Gefühle (FOTO)

Rastatt (ots) -Marianne & Michael wollen nach ihren Erfolgen in den vergangenenMonaten jetzt wieder voll durchstarten. "Wir haben ein neuesManagement gefunden und sind hochmotiviert", sagt Marianne (65) ineinem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie"(10/2018; EVT: 20. September). Nach ihrer jüngsten Tournee mit 60Konzerten steht das Traumpaar der deutschen Volksmusik jetzt schonwieder im Tonstudio, um neue Lieder aufzunehmen. "Und für nächstesJahr ist auch eine Tour geplant", betont Marianne. Noch imvergangenen Jahr hatten Marianne & Michael darüber nachgedacht, ihremusikalische Karriere langsam ausklingen zu lassen. Diese Gedankensind zur Freude ihrer zahlreichen Fans nun offenbar vom Tisch.Gleichwohl beschleichen die beiden Volksmusik-Stars durchausgemischte Gefühle, wenn sie an die Höhen und Tiefen ihrer 45-jährigenBühnenlaufbahn denken - insbesondere mit Blick auf ihre beidenmittlerweile erwachsenen Söhne. "Als unsere Söhne in der Pubertätwaren, hatten wir geschäftlich zu viel zu tun. Da konnten wir alsEltern nicht immer so spontan agieren, wie wir das gewollt hätten. Dahätten wir uns mehr Zeit für unsere beiden Söhne nehmen müssen",erklärt Michael (69) in dem Interview mit "Meine Melodie". Mariannebestätigt das und betont, dass gerade das Pubertätsalter für ihreSöhne häufig "nicht so schön" gewesen sei. "Manche Leute lästertenüber unsere Kinder. Sie wurden damit aufgezogen, dass siePromi-Kinder sind und die beiden haben sehr darunter gelitten."