Auch Marianne & Michael kellnern für den guten Zweck! José Carreras Charity Dinner in Schuhbecks teatro am 13. Februar 2017 (FOTO)

München (ots) -Den Kampf gegen Leukämie unterstützen auch Marianne und Michael!Beim Charity Dinner der Extra-Klasse in Schuhbecks teatro am Montag,den 13. Februar werden sie zusammen mit Elmar Wepper, Torwart-LegendeSepp Maier, den Moderatorinnen Jessica Kastrop und Joey Grid Winkler,Sky-Reporter Peter Hardenacke, Schauspieler Martin Gruber, FredericMeisner, Timothy Peach und Nicola Tiggeler als Promi-Kellner imEinsatz sein.Neben den Artisten der preisgekrönten Show "Sweet Dreams" werdenan diesem besonderen Abend weitere prominente Künstler für besondereMomente sorgen: So werden die beliebten voXXclubber mit einerMusikeinlage das Zelt zum Kochen bringen. Der weltberühmte Magier undBotschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung Simon Pierro wird mitseinem iPad das Publikum in Erstaunen versetzen. Durch den Abendführt als Gastmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein.Die Gastgeber des Abends, Dr. Gabriele Kröner, GeschäftsführenderVorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung und Sterne-Koch AlfonsSchuhbeck, freuen sich aber auch auf einen ganz besonderen Artisten:Ivan Pelligrini, der gemeinsam mit seinen Brüdern Auszüge aus derWeltklasse-Show der "Pelligrini Brothers" zeigen wird. Vor dreiJahren erhielt der italienische Star-Akrobat die Diagnose: akuteLeukämie. Dank medizinischer Hilfe und glücklicher Umstände überlebteer die schwere Krankheit und kämpfte sich sogar zurück in die Manege.Dr. Gabriele Kröner: "Wir danken Alfons Schuhbeck mit seinemteatro-Team und allen Prominenten, die uns dabei unterstützen, dieseswichtige Thema in der Öffentlichkeit bewußt zu machen und in diesemschönen Rahmen Mittel für neue innovative Projekte einzuwerben, dieden betroffenen Patienten Lebenszeit und -qualität schenken."Alfons Schuhbeck: "Einer unserer Artisten hatte Leukämie. Dass erüberlebt hat, grenzt an ein Wunder. Es zeigt aber auch, dass wirklichniemand vor Leukämie gefeit ist."Marianne & Michael Hartl über ihr Engagement: "Wir zwei sind seitüber 25 Jahren im sozialen Bereich ehrenamtlich engagiert. Die JoséCarreras Leukämie-Stiftung ist ein leuchtendes Beispiel für alle, diesich engagieren oder engagieren wollen. Hier hat ein Mann mit seinemTeam und einem großen sozialen Gewissen, mit dem Bewusstsein seinereigenen Krebserkrankung, unglaubliches für viele Menschen geleistet.All diese vielen Menschen, haben durch die aufopfernde Arbeit derJosé Carreras Leukämie-Stiftung und der damit verbundenenForschungsarbeit und den Aufklärungskampagnen wieder eine echteChance, ihre Krankheit zu besiegen und haben dadurch wieder eineechte Zukunft. Unser Dank geht an José Carreras und sein Team."Rest-Tickets für das José Carreras Charity-Dinner gibt es hier:Schuhbecks teatro unter www.teatro.de/show/jose-carreras-charity/ und089 - 255 493 720. oder event@carreras-stiftung.de. Der Erlös fließtunmittelbar in Stiftungsprojekte.José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche JoséCarreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 1100 Projekte finanziert, dieden Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschungvon Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit vonSelbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die DeutscheJosé Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José CarrerasGala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit weit über 100Millionen Euro Spenden die langfristig erfolgreichste Benefiz-Gala imdeutschen Fernsehen.Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de.Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700Spendenhotline: (+49) 01802 400 100(Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus demdeutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können dieKosten abweichen)SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190