Marianna Politopoulou, CEO von NN Hellas, wird vom European Business Magazine zum CEO des Jahres 2018 der Versicherungsbranche ernannt

London (ots/PRNewswire) -Das European Business Magazine gab heute bekannt, dass FrauMarianna Politopoulou, Chairman of BoD & CEO von NN Hellas, den "CEOof the Year Award 2018 - Insurance Industry" gewonnen hat.Link - http://europeanbusinessmagazine.com/business/chairman-bod-ceo-nn-hellas-ms-marianna-politopoulou-wins-ceo-year-award-2018-insurance-industry/(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/747569/Marianna_Politopoulou.jpg )Das Wahlverfahren fand zwischen Januar und April 2018 statt, dieStimmen wurden von den Abonnenten des Magazins elektronischabgegeben. In diesem Jahr gingen insgesamt rund 28.000 Stimmen ein.Die spezifische Preiskategorie war äußerst umkämpft, da führende CEOsanderer Versicherungsunternehmen in Europa wie Axa und Zürich, dieden 2. und 3. Platz erhielten, einbezogen wurden.Frau Marianna Politopoulou übernahm im Mai 2016 die Position desChairman of BoD & CEO von NN Hellas und hat seitdem einenherausfordernden Turnaround vollzogen, der zur Etablierung einerneuen Unternehmenskultur führte, einen Rekordumsatz erzielte und denWert der Aktionäre des Unternehmens erhöhte. Ihr ergebnisorientiertesManagementprofil, die Ausrichtung auf NN-Werte und die Fähigkeit, mitMenschen kontinuierlich und auf transparente Weise in Kontakt zutreten, sind die Hauptgründe dafür, dass die Leser des EuropeanBusiness Magazine inmitten starker Konkurrenz aus anderen Ländern fürFrau Politopoulou gestimmt haben.Seit 1998 bekleidete Frau Marianna Politopoulou mehrere Positionenals CEO & General Manager in Griechenland und im Ausland, unteranderem bei der EFG Eurobank, der Inchape Hellas Group, der CreditAgricole Indosuez Luxembourg und der National Bank of Greece. IhreExpertise basiert auf ihrer umfassenden und vielfältigenSeniormanagement-Erfahrung und ihrem fundierten Wissen in derFinanzbranche.Zum Interview: http://www.europeanbusinessmagazine.comDas European Business Magazine, Europas führendesAbonnentenmagazin, verfügt über ein Vertriebsnetz, das einige derprominentesten Entscheidungsträger in ganz Europa umfasst. Sowohl dasMagazin als auch die Website sind den höchsten journalistischenStandards verpflichtet und haben sich einen ausgezeichneten Ruferworben. Das Magazin hat eine Leserschaft von ca. 90.000 Lesern, dievornehmlich aus leitenden Angestellten und Entscheidungsträgerneiniger der führenden Unternehmen in Europa besteht.Pressekontakt:Brad AdamsBradadams@europeanbusinessmagazine.com+44-2032902473Original-Content von: European Business Magazine, übermittelt durch news aktuell